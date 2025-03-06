رجل مهووس بالانتحار يفجر بيته في نفسه وينجو

توصلت هيئة محلفين محكمة بريطانية إلى أن رجلا يدعى أندرو ماكوبين (57 عامًا) قد تسبب عمدًا في انفجار دمر منزله المستأجر في كيركلاند ووك وألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المجاورة في يونيو الماضي.

واتُهم ماكوبين بإشعال حريق متعمد بسبب التهور، وتمت إدانته بعد محاكمة في غيابه بسبب حالته العقلية التي جعلته غير لائق للمثول أمام المحكمة، حيث سيصدر الحكم لاحقًا، مع النظر في أمر إيداعه في مستشفى.

وقبل الانفجار، أخبر ماكوبين جيرانه برائحة الغاز لكنه لم يبلغ شركة الغاز. كما قالت المحكمة إلى أنه أعرب في الأسابيع التي سبقت الانفجار عن هوسه بأفكار انتحارية.

وفي صباح يوم 18 يونيو، سأل ماكوبين اثنين من الجيران عما إذا كان بإمكانهما شم رائحة الغاز وقال لأحدهما: "حسنًا، هذا يعني أننا جميعًا نصعد إلى السماء".

وبحسب الأدلة، قام بفصل أنبوب غاز عمدًا، مما تسبب في الانفجار الذي أصابه بحروق خطيرة. كما أكدت كاميرات المراقبة أنه الشخص الوحيد الذي دخل المنزل ذلك الصباح.

كما كشفت المحكمة أن ماكوبين كان مستأجرًا "صعبًا"، حيث رفض دخول الوكيل العقاري وترك المنزل في حالة مزرية. تم فحص إمدادات الغاز في أبريل ووجدت سليمة، مما يدعم ادعاءات التسبب المتعمد. وصف القاضي الحادثة بأنها "حزينة من نواحٍ كثيرة".