تجارب علمية لاستعادة حيوان "الماموث" المنقرض

قال علماء إن خطةإعادة حيوان الماموث تسير على الطريق الصحيح بعد إنشاء نوع جديد من الأحياء المهجنة وهو الفأر الصوفي.

ويخطط العلماء في شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Colossal Biosciences "" لإعادة فيلة ما قبل التاريخ عن طريق تعديل الأفيال الآسيوية وراثيًا لمنحها سمات الماموث الصوفي. ويأملون أن يولد أول حيوان بحلول نهاية عام 2028.

وقال بن لام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Colossal، إن الفريق كان يدرس جينومات الماموث القديمة ويقارنها بجينومات الأفيال الآسيوية لفهم كيفية اختلافها وقد بدأ بالفعل في تحرير جينوم خلايا الأفيال الآسيوية.

ويقول الفريق وفقا لصحيفة "الغارديان" أنهم حصلوا على دعم جديد لنهجهم بعد إنشاء فئران صحية معدلة وراثيًا لها سمات موجهة نحو تحمل البرد، بما في ذلك الشعر الصوفي. وقال لام: "هذا لا يسرع أي شيء ولكنه نقطة تحقق هائلة". وفي حين لم تسفر العديد من التجارب عن صغار الفئران، فإن الفئران التي ولدت كانت لها مجموعات مختلفة من أنواع الشعر المميزة بما في ذلك المعاطف الصوفية والشعر الطويل والمعاطف البنية الذهبية. ومع ذلك، كان لديها متوسط ​​كتلة جسم مماثلة سواء تم تعديل الجين المتعلق باستقلاب الدهون أم لا.

بدوره أشاد روبن لوفيل بادج، رئيس قسم علم الأحياء الخلوية الجذعية وعلم الوراثة التنموية في معهد فرانسيس كريك في لندن، والذي لم يشارك في العمل، بالجوانب الفنية للدراسة. ولكنه اعتبر إحياء الماموث المنقرض سيكون أكثر تعقيداً من مجرد تغيير عدد قليل من الجينات لتحمل البرودة ــ وخاصة أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت التعديلات الجينية ستكون ضرورية لضمان أن الحيوانات لا تبدو مثل الماموث فحسب بل تتصرف مثله أيضاً.

وقال لوفيل بادج: "إن قلقي العام يتلخص في ما إذا كان هذا استخداماً معقولاً للموارد بدلاً من إنفاق الأموال على محاولة منع انقراض الأنواع"، مضيفاً أن هناك مشكلة أخرى وهي أنه في الوقت الحاضر لا توجد نتائج حول ما إذا كانت الفئران المعدلة وراثياً تتحمل البرودة بالفعل.

وقال: "في الواقع، لدينا بعض الفئران ذات الشعر الجميل، ولكن ليس لدينا فهم لوظائفها الفسيولوجية أو سلوكها، وما إلى ذلك. وهذا لا يقربهم [الباحثين] من معرفة ما إذا كانوا في نهاية المطاف قادرين على إعطاء الفيل سمات مفيدة تشبه الماموث، ولم نتعلم سوى القليل من علم الأحياء".