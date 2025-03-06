كيوري تصمم «تشكيلتها الأخيرة» مع «ديور»

استوحت مصممة الأزياء، ماريا غراتسيا كيوري، الهواء والنار والجليد في العرض الذي أقامته لتشكيلتها النسائية لخريف وشتاء 2025-2026 في حدائق التويلري الباريسية، وقد يكون الأخير لها لحساب دار «ديور».

وضمّنت المصممة الإيطالية عرضها، كعادتها، مجموعة واسعة من الأساليب، إذ انقسم إلى لوحات عدة، بينها ما استلهمته من النار، من خلال ألسنة لهب أنشئت رقمياً، وما استوحته من الهواء، مع نوع من طيور ما قبل التاريخ الميكانيكية التي حلّقت في الصالة، ومن الجليد، مع الجبال الجليدية الصغيرة الخارجة من أرضية العرض.

وطبعت الرومانسية التشكيلة، التي قُدمت أول من أمس، واتسمت بوفرة القمصان البيضاء والدانتيل الأبيض والأسود، وشورتات برمودا التي يتم ارتداؤها مع أحذية جلدية عالية كما في رحلات الصيد.

وحضر عدد من المشاهير العرض، من بينهم الممثلتان ناتالي بورتمان وإيزابيل أدجاني ونجم الكاي بوب مينغيو، وعارضة الأزياء الشهيرة ناتاليا فوديانوفا، زوجة المدير العام لشركة كريستيان ديور أنطوان أرنو.

وتسري شائعات، منذ أشهر، بأن هذه التشكيلة هي الأخيرة لماريا غراتسيا كيوري لحساب «ديور»، وبأنها قد تترك دار الأزياء الفرنسية الفاخرة لتنتقل ربما إلى «غوتشي».