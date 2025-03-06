«آرت دبي 2025» يكشف تفاصيل برامج دورته الجديدة

أعلن معرض «آرت دبي»، أمس، عن التفاصيل الأولى لبرامجه وشراكاته لدورة 2025، مؤكداً التزام المعرض بدعم وتطوير المنظومة الثقافية في دبي، وسيُقام المعرض بمدينة جميرا في دبي من 18 إلى 20 أبريل 2025، وقد تم تخصيص يومَي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.

ومنذ انطلاقه عام 2007، لعب «آرت دبي» دوراً مؤسسياً بارزاً في تطوير المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ثقافية عالية التأثير عبر شراكات طويلة الأمد على مدار السنة مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، ويؤكد برنامج «آرت دبي 2025» التزام المعرض بتمكين الفنانين المحليين والدوليين من تنفيذ مشروعات فنية جديدة، واستقطاب أبرز العقول الإبداعية عالمياً من خلال جلسات حوارية ومؤتمرات مبتكرة، إضافة إلى دعم البحث الأكاديمي وبرامج التطوير المهني لإعداد الجيل القادم من القادة الثقافيين في المنطقة.

وستتضمن أبرز فعاليات برنامج «آرت دبي 2025» ما يلي: سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، التي تمثل إطلاق شراكة تكليف مشتركة جديدة متعددة السنوات بين «آرت دبي» و«السركال أفينيو»، وتكليف رقمي جديد للفنان الإماراتي الرائد محمد كاظم، تقدمه مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وسلسلة من الأعمال التجريبية والتركيبات التفاعلية التي تدرس تحول الطبيعة من خلال التكنولوجيا والتجربة البشرية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالموقع من قبل أنيا سليمان وتوتال أرتس في «ذا كورت يارد»، وسلسلة من التركيبات الرقمية التفاعلية التي تظهر للمرة

الأولى في «آرت دبي ديجيتال»، يقدمها أوتش استديو وبريكفست وجاكوبو دي سيرا وهايبرد إكسبرينس، والكشف عن التفاصيل الأولى للنسخة القادمة من القمة الفكرية متعددة التخصصات لـ«آرت دبي»، ومنتدى الفن العالمي، تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال»، بتكليف من شومون بصار وتنظيم Y7، إضافة إلى النسخة الثانية من قمة «آرت دبي ديجيتال» تحت عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي».

وتُشكل هذه المبادرات إضافة مهمة لبرنامج المعارض المتنوع في «آرت دبي»، الذي يضم هذا العام أكثر من 120 عارضاً، بما في ذلك أقسام مخصصة بإشراف ماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال)، وميرجام فارادينيس (بوابة).

مؤسسة ثقافية فاعلة

قال المدير الفني لـ«آرت دبي»، بابلو ديل فال: «على مدار ما يقرب من عقدين، رسّخ (آرت دبي) مكانته كمنصة تجارية رائدة للفنون في المنطقة، ومؤسسة ثقافية فاعلة تسهم في تطوير المشهد الفني المحلي، ويواصل البرنامج هذا العام التزامه بهذا النهج عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص جديدة للفنانين وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والريادة الفكرية».