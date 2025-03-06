رمضان في دبي.. الإفطار بين الأبراج والسحور تحت ضوء النجوم

تقدم دبي مجموعة من أفضل تجارب فنون الطهي والمأكولات من جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك، وتتيح حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مجموعة متنوعة من تجارب الإفطار والسحور المميزة والمناسبة للجميع من خلال المطاعم والخيم الرمضانية، وتطبيقات توصيل الطعام الشهيرة، من الأول حتى 30 الجاري، وتتيح للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المقبلات الرمضانية التقليدية، والأطباق العالمية الشهيرة، والمأكولات الإماراتية الأصيلة.

وتلبي تجارب تناول الطعام المتنوعة في دبي احتياجات الجميع، سواء كانوا يستمتعون بأجواء رمضان، أو يتطلعون ببساطة إلى استكشاف المأكولات الشهية في المدينة. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة لا تُنسى من تجارب المأكولات، التي تسلط الضوء على مكانة المدينة كوجهة عالمية لفنون الطهي والطعام، والمشاركة في تجارب ثقافية فريدة من نوعها، وصنع لحظات لا تُنسى في جميع أنحاء دبي.

أجواء ممتعة

تحتفي الأسواق الرمضانية في دبي بالثقافة والمأكولات والمجتمع، إذ تقدم تجارب تسوق وهدايا طوال الشهر الكريم، ومن بين الفعاليات المميزة لهذا العام، انطلاق الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك»، التي تقدم احتفالات مميزة في حديقة زعبيل البوابة رقم (3)، من السادس إلى 23 الجاري، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات 2025 «عام المجتمع»، إذ تفتح الفعالية المليئة بالأجواء النابضة بالحياة أبوابها من الساعة الخامسة مساءً وإلى 12 منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد، وسيستمتع ضيوف المدينة بتجربة إفطار وسحور رائعة تضم مجموعة من المأكولات المتنوعة، تكملها تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس، إلى جانب متاجر التجزئة الموسمية، وعروض ثقافية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة في أجواء خارجية ممتعة.

ويضم السوق، الذي يُقام في إطار الفعالية، تشكيلة من المنتجات المصنوعة يدوياً مثل الملابس، والحقائب، والمجوهرات، وإبداعات الحرف اليدوية، وغيرها الكثير، وفي الوقت نفسه سيتم تقديم تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة تعكس روح الشهر الفضيل، بما في ذلك تجربة الحكواتي، وركن فن الخط العربي، والعروض الفنية، والفعاليات الترفيهية والثقافية، والأنشطة الرياضية، والألعاب الحماسية، واللقاءات الخاصة مع شخصيتَي (مدهش) و(دانة) المفضلتين للجميع، وغير ذلك الكثير.

«شارع المأكولات»

يعود مهرجان «شارع المأكولات» في رمضان في دورته الثالثة، ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات، من اليوم وإلى 23 الجاري، حيث يمكن للزوار الدخول إلى المهرجان مجاناً للاستمتاع بتناول المأكولات لدى 55 مطعماً موزعة على خمس مناطق، وتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مليئة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين، علماً بأن المهرجان يفتح أبوابه يومياً أمام جميع الزوار إلى الثانية بعد منتصف الليل.

تجارب متنوعة

وتتواصل فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 27 الجاري، وتتضمن أنشطة ثقافية مميزة، إضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل.

وتقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر، تسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة، إلى جانب أكبر تجربة تناول طعام عالمية على مستوى المنطقة في ساحة المطاعم التي تضم 11 مطعماً عالمياً، وأكثر من 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى ملتقى القرية العالمية، وتحدي رمضان للمشي، والفعاليات الثقافية والترفيهية، وإطلاق مدفع رمضان يومياً مع غروب الشمس.

وتعود الدورة الثالثة من سوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات، حيث يمكن للجميع الدخول مجاناً طوال فترة إقامة السوق من الثامن إلى 23 الجاري، مقدماً مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتجارب التسوق، ونمط الحياة، ومجموعة من المأكولات الشهية.

بينما يستضيف سوق «رايب ماركت» مجموعة من الأنشطة الخاصة في موقعه الرئيس داخل حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ويضم السوق أكثر من 100 بائع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تحمل طابع رمضان، مثل صنع الفوانيس، والرسم على القماش، والتمور، ورسم الحناء، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار، والعروض الثقافية الحية.

ويحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاختيار من بين مجموعة من تجارب تناول الطعام الحصرية والمصممة خصيصاً للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وسيجمع الإفطار الإماراتي الأصيل تحت النجوم في مزرعة «Camel Uschi» بين أسلوب الضيافة الإماراتية التقليدية والإطلالات الطبيعية الخلابة لصحراء دبي، وتمنح هذه التجربة الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت أضواء النجوم أو داخل خيام بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة، ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة، وتشمل تجارب تناول الطعام الأخرى المتوافرة فقط في دبي جولة إفطار أسواق دبي من تنظيم شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، التي تأخذ عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينات القرن الماضي.

وتقدم فعالية ليالي رمضان في حتا، التي تنظمها دبي للثقافة، تجربة لا تنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق الطعام والرياضة إلى 15 الجاري، من خلال مزيج رائع من الفنون التقليدية، وتجارب التسوق، والمسابقات الممتعة، مع إطلالة رائعة على جبال الحجر. كما تقدم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة تحت أضواء النجوم.

الخيم الرمضانية

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالإفطار والسحور مع مجموعة من الخيارات التي تناسب الجميع في الخيم الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، وتعكس أجواء الاحتفال بالشهر الكريم من خلال الفعاليات الترفيهية والثقافية والأجواء الرمضانية المميزة، كما يحظى ضيوف المدينة بفرصة الاستمتاع بأفضل الوجبات الرمضانية في خيمة أساطير، وبين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، والمجلس في مركز دبي التجاري العالمي، ونادي الإمارات للغولف، والمجلس في مدينة جميرا، وحديقة حكايات رمضان في بلازو فيرساتشي دبي، إضافة إلى تناول الطعام تحت أضواء النجوم في الصحراء في إطار تجربة «ليالي رمضان من نارا»، ويمكن العثور على أفضل الخيم الرمضانية في المدينة على الموقع الإلكتروني لحملة رمضان في دبي.

باقات خاصة

تحتفل فنادق دبي بشهر رمضان من خلال عروض حصرية وباقات خاصة لتناول الطعام طوال الشهر الكريم، إذ يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية بالفنادق المنتشرة في أنحاء المدينة، ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاركة أسعد اللحظات طوال الشهر الكريم، حيث تقدم أشهر الوجهات السياحية في المدينة مجموعة من العروض والتجارب الخاصة بشهر رمضان.

تطبيقات

يمكن للذين يتطلعون إلى تجربة أفضل مطاعم دبي، وأرقى خيارات الإفطار والسحور أثناء الجلوس في منازلهم، استكشاف مجموعة من خيارات تناول الطعام الحصرية على تطبيق Zomato، الذي يقدم لمستخدميه خلال شهر رمضان المبارك فرصة للحصول على تخفيضات تصل إلى 50% على وجبات الإفطار في أكثر من 500 وجهة لتناول الطعام في مختلف أنحاء المدينة.

. سكان دبي وزوارها يحظون بفرصة الاختيار من بين مجموعة من تجارب تناول الطعام الحصرية والمصممة خصيصاً للاحتفال بشهر رمضان.

. تشكيلة واسعة من المقبلات الرمضانية التقليدية، والأطباق العالمية الشهيرة، والمأكولات الإماراتية الأصيلة.