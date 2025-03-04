دراسة: هذا ما يحدث لدماغك عند الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام فقط

أصبحت الهواتف المحمولة أداة أساسية تساعدنا في إدارة حياتنا وأعمالنا، وتعد من أكثر التقنيات استخداما في العالم، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء من أجل الاتصال أو تخليص الكثير من المعاملات الأساسية.

وتسلط دراسة جديدة الضوء على التأثيرات على نشاط الدماغ التي يمكن أن تحدث عندما نقلل من استخدام الهواتف الذكية.

وشملت الدراسة 25 شاباً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، حيث طُلب منهم تقييد استخدامهم للهواتف الذكية قدر الإمكان لمدة 72 ساعة: سُمح فقط بالاتصالات الأساسية والأنشطة المتعلقة بالعمل.

واستخدم باحثون من جامعة هايدلبرغ وجامعة كولونيا في ألمانيا عمليات مسح بالرنين المغناطيسي (إم أر إي) واختبارات نفسية قبل وبعد اتباع نظام غذائي للهاتف لتحديد نوع التأثير الذي كان له على الأنماط العصبية والنشاط.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: «لقد استخدمنا نهجاً طولياً للتحقيق في آثار تقييد الهواتف الذكية لدى مستخدمي الهواتف الذكية». وتابع البحث، وفقا لموقع «سينس آلرت»: «تم العثور على ارتباطات بين تغيرات تنشيط الدماغ بمرور الوقت وأنظمة الناقل العصبي المرتبطة بالإدمان».

خلال عمليات المسح التي أجريت بعد فترة الـ 72 ساعة، عُرض على المشاركين مجموعة متنوعة من الصور - بما في ذلك صور للهواتف الذكية قيد التشغيل وإيقاف التشغيل، بالإضافة إلى صور «أكثر حيادية» تُظهر موضوعات مثل القوارب والزهور.

معالجة المكافأة والشغف

وعندما تم استخدام إشارات صور الهاتف، لوحظت تغييرات في أجزاء من الدماغ مرتبطة بمعالجة المكافأة والشغف، مماثلة في بعض النواحي لإشارات الدماغ المرتبطة بإدمان المواد - مما يشير إلى أن هواتفنا يمكن أن تكون مسببة للإدمان مثل النيكوتين أو الكحول.

ووفقا للدراسة، فإن التغييرات التي شوهدت في الدماغ كانت مرتبطة بأنظمة الدوبامين والسيروتونين تدعم فكرة إدمان الهاتف.

ويرتبط هذان الناقلان العصبيان بوظائف دماغية متعددة، بما في ذلك السلوك القهري والتحكم في الحالة المزاجية.

ومع ذلك، بناءً على الاختبارات النفسية، لم تكن هناك تغييرات في مزاج المشاركين أو أي مشاعر بالرغبة الشديدة، على الرغم من الوصول المحدود للهاتف.

وأبلغ بعض المتطوعين عن تحسنات في الحالة المزاجية، لكن هذا لم يظهر في بيانات الاختبار بشكل كبير.

لم تتعمق الدراسة في أي تفاصيل حول سبب دفع سلوكيات الهواتف الذكية لتغييرات نشاط الدماغ، ولكن من المرجح أن يكون هناك عدة عوامل تلعب دوراً.

ومن المحتمل ألا تكون جميع الأنشطة القائمة على الهاتف مسببة للإدمان مثل غيرها.

كتب الباحثون: «لا تفصل بياناتنا بين الرغبة الشديدة في استخدام الهواتف الذكية والرغبة الشديدة في التفاعل الاجتماعي، وهما عمليتان متشابكتان بإحكام في الوقت الحاضر».

ولا يزال العلماء يحاولون معرفة كيف تغير الهواتف حياتنا وأدمغتنا، حيث لم يمر سوى أقل من 20 عاماً منذ ظهور أول هاتف آيفون، لكننا الآن نعرف المزيد عن بعض أعراض الانسحاب الدقيقة التي تحدث عندما لا نلتقط هواتفنا الجوالة كل بضع دقائق.

ويقول الباحثون إن «الآليات العصبية التي تم تحديدها قد تعزز السلوك الإدماني بشكل كبير لدى الأشخاص المعرضين لخطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية».