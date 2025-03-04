حملة «رمضان في دبي».. المدينة تنبض بأجمل الذكريات

انطلقت حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والجهات الحكومية والخاصة، لتجمع الأصدقاء والعائلات معاً، من الأول وحتى 30 الجاري، للاحتفال بالشهر الفضيل، وصنع ذكريات لا تُنسى، والاستمتاع بتجارب مميزة لا مثيل لها.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً يشمل عروض الألعاب النارية، والعروض الثقافية، والأسواق الليلية، وتجمعات الإفطار والسحور، والعروض الخاصة التي تقدمها الفنادق والمعالم السياحية والتي تظل مفتوحة كالمعتاد طوال النهار، بالإضافة إلى تجارب التسوق والهدايا مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق حتى أوقات متأخرة من الليل، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الطقس المعتدل في جعل الاحتفال برمضان أكثر تميزاً هذا العام، ما يخلق تجارب وأجواء مميزة للجميع.

وتتألق المدينة مع مجموعة استثنائية من عروض الإضاءة والألعاب النارية والعروض الترفيهية والثقافية خلال رمضان هذا العام، وتستضيف مجموعة الزرعوني سلسلة من عروض الألعاب النارية يوم السبت من كل أسبوع، إذ تُقام في منطقة السيف في الثامن من الشهر الجاري، يليها دبي فستيفال سيتي مول (15 الجاري)، وسيُقام العرض الختامي في جزيرة بلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس (22 الجاري)، ويمكن لزوار القرية العالمية مشاهدة العروض يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتضيء فعالية أطياف رمضانية منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد الحباي في الخوانيج، لتقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية التي تعبر عن جوهر الشهر الفضيل.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «أبوطبيلة»، بالإضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، ومردف سيتي سنتر، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

أسواق ليلية

وتعد الأسواق الليلية الرمضانية وجهات مثالية لاستكشاف المنتجات والهدايا، إذ تنطلق الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» هذا العام لتقدم احتفالات مميزة على مسرح حديقة زعبيل من السادس وحتى 23 الجاري، بالإضافة إلى تجارب إفطار وسحور من محطات الطهي الحي، والمأكولات الشعبية، إلى حلويات رمضان، تكملها تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس من شرطة دبي، علاوة على أنشطة أخرى ولقاء شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، والكثير من التجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات مع أكثر من 55 مطعماً مشاركاً تنتشر عبر خمس مناطق.

وتشمل الأسواق الأخرى فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي التي تستمر حتى 27 الجاري، وروائع رمضان في القرية العالمية، وسوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات من الثامن وحتى 23 الجاري، وسوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع.

وتقدم دبي تشكيلة استثنائية من تجارب المأكولات خلال رمضان، تشمل أطباقاً من حول العالم، وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بتجارب الإفطار والسحور التي تقدمها المطاعم والخيام الرمضانية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، كما تتزين المدينة تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام، تشمل الإفطار الإماراتي الأصيل تحت أضواء النجوم في مزرعة «Camel Uschi»، وجولة إفطار سوق دبي عبر أسواق دبي القديمة من تنظيم شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، وتجربة إفطار خاصة يستضيفها مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة.

في «حتا»

وتستضيف حتا تجارب ثقافية وخارجية مميزة طوال رمضان، وتدعو فعالية «ليالي رمضان في حتا» الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بمجموعة من التجارب الخارجية، وفعاليات العناية بالصحة، وأنشطة ممتعة في أحضان الطبيعة من الخامس وحتى 15 الجاري، مع سوق نابض بالحياة، وعروض ثقافية حية مثل «أبوطبيلة»، والفنون الشعبية. كما تقدم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة مميزة تحت أضواء النجوم، ويمكن لعشاق الرياضة المشاركة في دورة حتا الرمضانية التي تُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، وتنظمها شركة «جروب جيمز» خلال أول 20 يوماً من رمضان.

عروض حصرية

وتقدم وجهات ومراكز التسوق عروض تجزئة مميزة خلال رمضان، إذ تواصل فتح أبوابها أمام الزوار خلال النهار مع ساعات عمل أطول في الليل، ويمكن للمتسوقين العثور على عروض حصرية على مئات العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلات، والفوز بجوائز ضخمة داخل مراكز التسوق المنتشرة في أنحاء المدينة.

وتشارك فنادق دبي في الاحتفال بشهر رمضان مع مجموعة من العروض وباقات تناول الطعام الخاصة طوال الشهر الكريم، وترحب وجهات سياحية شهيرة في دبي بالعائلات والأصدقاء لقضاء أسعد اللحظات وصنع أجمل الذكريات طيلة رمضان مع عروض خاصة.

وتستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار خلال رمضان، إذ يمكن لعشاق المسرح حضور عرض الدراما والكوميديا العربي الشهير «مجدّرة حمراء» على مسرح جميرا زعبيل سراي في السابع من الشهر الجاري، يليه عرض «شو منلبس» في التاسع من الشهر الجاري.

فنون

ويمكن لعشاق الفنون التوجه إلى السركال أفينيو والاستمتاع بالبرنامج الرمضاني «خروج عن النسق» من الثامن وحتى 16 الجاري، بالإضافة إلى فعالية ليالي رمضان في مركز جميل للفنون من 14 وحتى 16 الجاري، وتستقبل فعالية ليالي رمضان في متحف الشندغة الزوار من 14 وحتى 23 الجاري، كما يمكن زيارة متحف الاتحاد للاستمتاع بورشتي عمل تفاعليتين حول تاريخ وفن الحناء والورق المصنوع يدوياً.

وسيستمتع عشاق الشعر بحضور فعالية ليالي رمضان في دبي أوبرا في 21 الجاري، وسيحظى عشاق شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» بفرصة الاستمتاع بتجربة «ناروتو ذا جاليري» في دبي أوتليت مول حتى السادس من أبريل المقبل.

وتحظى اللياقة البدنية والعناية بالصحة بأهمية رئيسة في شهر رمضان هذا العام، إذ يمكن للجميع المشاركة في مجموعة من الفعاليات الخارجية الممتعة مثل بطولة ند الشبا الرياضية 2025، وتحدي رمضان للجري في الحديقة القرآنية، وسباق «سكتشرز برفورمانس رن»، و«سباق العوائق القابلة للنفخ من سكتشرز2»، وغيرها، كما يمكن لعشاق الرياضة متابعة فعاليات ممتعة طوال الشهر الفضيل مثل كرنفال سباقات دبي، وبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، وكأس أبطال الكريكيت الدولي 2025، ودبي لكرة السلة، وغيرها الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في ظل الطقس المعتدل.

عطاء وترابط

يمكن لسكان دبي وزوارها الشعور بروح العطاء والترابط المجتمعي، مع عدد لا يُحصى من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في أنحاء المدينة، مثل سوق الأعمال الخيرية، الذي تنظمه جمعية دار البر في منطقة بر دبي، حتى الرابع من أبريل المقبل، بالإضافة إلى سلسلة من المبادرات الرمضانية التي تقدمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حتى 29 الجاري.

. دبي تتألق مع مجموعة استثنائية من عروض الإضاءة والألعاب النارية والفعاليات الترفيهية والثقافية.

. أطياف رمضانية تضيء منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد الحباي في الخوانيج.

. 5 الجاري تنطلق «ليالي رمضان في حتا»، مع مجموعة من التجارب الخارجية الممتعة.