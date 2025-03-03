مايكل جاكسون وسبايدر مان على مائدة إفطار سودانية

في مشهد غير مألوف، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان يظهر أسطورة البوب مايكل جاكسون وأبطال هوليوود الخارقين على مائدة إفطار سودانية تقليدية. الفيديو، الذي تم إنتاجه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أثار موجة من الدهشة والتفاعل، بعدما أظهر جاكسون وهو يسكب عصير الكركديه، بينما يجلس سبايدر مان وسوبر مان حول صوانٍ عامرة بالأطباق السودانية الشهيرة.

المشهد المُثير لم يتوقف عند مشاركة الإفطار فحسب، بل امتد إلى أجواء احتفالية، حيث ظهر الأبطال الخارقون وهم يقرعون الطبول وسط أجواء رمضانية مألوفة في السودان، ما أضفى على الفيديو طابعاً من الواقعية الرقمية، عززته التفاصيل الدقيقة التي تحاكي التقاليد السودانية الشهيرة.

وخلال ساعات قليلة، انتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر المنصات الرقمية، مثيراً تفاعلات واسعة بين المستخدمين. وبينما رأى البعض فيه تجربة إبداعية تعكس اندماج الثقافات في الفضاء الرقمي، تساءل آخرون عن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الخصوصية الثقافية للسودان بهذه الدقة.

ورغم أن الأمر لا يعدو كونه تجربة افتراضية، إلا أنه يعكس بوضوح كيف باتت التكنولوجيا تساهم في إعادة تشكيل التصورات البصرية، حيث تتماهى الشخصيات العالمية مع التقاليد المحلية، في مشهد خيالي يلامس حدود الواقع، ويؤكد أن الإبداع الرقمي لا يعرف المستحيل.