اليابان تصنع "الحديقة الأصغر في العالم" بمساحة 2 قدم مربع

فيما يمكن أن يثير الجدال حول أكبر حديقة في العالم الكثير، إلا أن لقب أصغر حديقة في العالم بات محسوما، بعدما تم تسمية حديقة في ناجايزومي باليابان رسميًا بأنها الأصغر في العالم، لكونها تغطي مساحة 2 1/2 قدم مربع فقط.

وتم إنشاء الحديقة بالقرب من قاعة بلدية ناجايزومي، على بعد ساعة بالسيارة من طوكيو، في عام 1988 بعد عودة عامل في قسم إدارة البناء في بلدة ناجايزومي من رحلة إلى الولايات المتحدة حيث واجه العامل حديقة ميل إندز في بورتلاند بولاية أوريغون، والتي كانت تحمل الرقم القياسي سابقًا بمساحة 3.1 قدم مربع. بعدها "أرادوا إنشاء حديقة أصغر" كما قال شوجي كوياما، قائد الفريق في قسم إدارة البناء، لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتم الانتهاء من الحديقة في عام 1988، لكن المدينة لم تستعن بمحكم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقياسها رسميًا حتى ديسمبر. وتم الآن اعتماد حديقة ناجايزومي باعتبارها أصغر حديقة في العالم.

وتتضمن الحديقة أعشابا نمت بجانب مقعد صغير يتسع لشخص واحد، ومدخل افتراضي.

وقال كوياما "نريد أن نستمر في صيانة الحديقة مع المجتمع، فضلاً عن إنشاء منظر طبيعي أكثر ملاءمة لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من العثور على مناطق الجذب في مدينتنا".