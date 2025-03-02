حرائق غابات في اليابان تعد الأسوأ منذ عقود

طوكيو - أ.ف.ب تكافح السلطات اليابانية لإطفاء حرائق غابات تعد الأسوأ والأوسع انتشاراً منذ عقود، وأسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإجلاء أكثر من 1000.

وتقدّر وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن النيران امتدت على مساحة 1200 هكتار في غابة أوفوناتو بمنطقة إيواتي (شمال)، منذ اندلاعها الأربعاء.

وأكد متحدث باسم الوكالة لـ«فرانس برس» «مازلنا ندرس مساحة المنطقة التي تأثرت بالحرائق، لكنها الأكبر منذ حرائق الغابات في عام 1992». وأتت الحرائق حينها على 1030 هكتاراً.

وأكدت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن 1700 عنصر إطفاء من مختلف أنحاء البلاد يشاركون في مكافحة النيران.

وأظهرت لقطات من الجو عرضتها قناة «إن إتش كاي» العامة، دخاناً أبيض يتصاعد ويغطي جبلاً بأكمله.

وأعلنت الشرطة العثور على جثة رجل، كما تمّ إجلاء أكثر من 1000 شخص يقيمون في مناطق مجاورة للحرائق، بينما لحقت أضرار بأكثر من 80 مبنى في المنطقة، بحسب بلدية أوفوناتو. ولايزال سبب الحريق مجهولاً.