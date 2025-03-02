«الحبتور للنشر» تكشف عن أول إصداراتها

أعلنت «الحبتور للنشر»، إحدى وحدات مجموعة الحبتور، عن إعادة طباعة كتاب «المسيح يعود إلى الأرض ثانية – المهمة الأخيرة» للدكتور محمود إبراهيم الديك، ليكون أول إصدار يحمل اسم الدار.

وجاء اختيار هذا الكتاب ليعكس التزام «الحبتور للنشر» بتعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

ويقدم الكتاب سرداً متعمقاً لسيرة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، الرسول الذي جعله الله وأمه آية للعالمين، متناولاً مولده، حياته، دعوته، نجاته، وعودته في آخر الزمان. ويعتمد في طرحه على أدلة من القرآن الكريم والإنجيل، ليقدم رؤية فكرية موثوقة تعكس نقاط الالتقاء بين النصوص الدينية، مؤكداً أهمية التفاهم والتعايش بين الأديان السماوية.

وتزامناً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات تعتزم «الحبتور للنشر» توزيع الكتاب على المكتبات العامة وعدد من مكتبات الجامعات والمدارس، لضمان وصوله إلى شريحة واسعة من القراء، وإثراء المحتوى الفكري والديني في المجتمع. ولتوسيع دائرة الاستفادة من هذا العمل الثقافي، سيتم إصدار الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ما يتيح للقراء من مختلف الثقافات الوصول إلى محتواه القيم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور: «إعادة طباعة هذا الكتاب تأتي في إطار حرصنا على دعم المبادرات الفكرية التي تعزز التسامح والتفاهم بين مختلف الثقافات. نؤمن بأن المعرفة هي جسر للحوار، ونأمل أن يسهم هذا الإصدار في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتعزيز التقارب بين الأديان».

يتألف الكتاب من 18 فصلاً، يسلط كل منها الضوء على جانب من حياة السيد المسيح عليه السلام، مقدماً تحليلاً دقيقاً للأبعاد التاريخية والدينية لرسالته.

وتهدف «الحبتور للنشر» إلى دعم الفكر والثقافة، وتعزيز قيم التسامح والتقارب بين الأديان، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الحوار بين الثقافات وتعزيز الوعي الديني المشترك.