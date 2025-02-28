دبي في مارس.. فعاليات نابضة بالحياة في شهر رمضان

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن إطلاق باقة من التجارب المذهلة التي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية عالمية المستوى والاحتفالات الثقافية النابضة بالحياة، ومع حلول شهر رمضان المبارك، تستعد الإمارة لاستضافة العديد من الفعاليات المميّزة التي تعكس أجواء الشهر الكريم، إلى جانب الكثير من العروض الفنية والمهرجانات والفعاليات الرياضية، وسيكون سكان المدينة وزوّارها على موعد مع باقة متكاملة من العروض التي تُلبي أذواق الجميع خلال شهر مارس، سواء من محبي الفنون أو الأنشطة العائلية أو غيرهما من الفعاليات الرياضية المخصصة لعشاق المغامرات.

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