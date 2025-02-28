«في ظروف مجهولة».. العثور على جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما

عُثِرَ على الممثل الأميركي، جين هاكمان (95 عاماً)، وزوجته عازفة البيانو، بيتسي أراكاوا (63 عاماً)، ميتَين بمنزلهما في «سانتا في» بولاية نيو مكسيكو، في ظروف لاتزال مجهولة، بعد مسيرة زاخرة بالأعمال السينمائية، منها «بوني آند كلايد» و«ذي فرنش كونكشن» و«أنفورغيفن»، وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة، أمس، بالعثور على هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما، معيدة نشر معلومات أوردتها في وقت سابق صحيفة «سانتا في نيو مكسيكن» المحلية، ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة «سانتا في» (الشريف)، ألّا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة، كما عُثر على كلبهما نافقاً في المنزل.

ونعى المخرج الأميركي، فرانسيس فورد كوبولا، الذي تعاون مع هاكمان في فيلم «ذي كونفرسيشن» (1974)، الممثل الأميركي وكتب في صفحته على «إنستغرام»: «إن خسارة ممثل عظيم هي دائماً سبب للحداد والاحتفاء، جين هاكمان، ممثل عظيم وملهم ومذهل في عمله وتعقيده، إنني حزين على خسارته وأحتفي بوجوده ومساهمته» في السينما، وكان آخر ظهور لهاكمان على الشاشة في فيلم «ويلكام تو موزبورت» (2004)، وأعلن اعتزاله رسمياً سنة 2008.

وُلد هاكمان في 30 يناير 1930، وأصبح شخصية بارزة في «نيو هوليوود»، وهي حركة تجديد إبداعي في السينما الأميركية بين عامَي 1960 و1980، وتميزت بأفلام شهيرة مثل «ايزي رايدر» للمخرج دينيس هوبر، و«إيه كلوكوورك أوراندج» لستانلي كوبريك، و«تاكسي درايفر» لمارتن سكورسيزي، في تلك المرحلة كان يتميز مظهر هاكمان بشارب وبدانة وصلع، وهي ثلاث علامات مميزة ساعدته في أن يكوّن صورة عن «الرجل القوي»، وعندما كان على مشارف الـ40 من عمره شارك في فيلم «بوني آند كلايد» عام 1967، وهو عمل جعله مشهوراً وحصل بفضله على أول ترشيح لجوائز الأوسكار. وقد نال هاكمان جائزتَي أوسكار، إحداهما عام 1971 في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «ذي فرنش كونكشن»، الذي أدى فيه دور الشرطي جيمي «بوباي» دويل.

ثم حاز جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993 عن أدائه في فيلم «روثلس» للمخرج كلينت إيستوود.

وفي المجموع، تلقّى الممثل خمسة ترشيحات في جوائز الأوسكار، ورُشح ثماني مرات لجوائز غولدن غلوب، بينما فاز بأربع منها.