الشرطة البريطانية تبحث عن 3 فوانيس تراثية مسروقة فتجد 300

تمكنت قوة شرطة بريطانية تحقق في سرقة ثلاثة مصابيح تاريخية من أحد شوارع المدينة من استعادة ما يقرب من 300 مصباح.

وقالت شرطة هيرتفوردشاير إنها عثرت على 296 مصباحًا وفانوسًا في أحد المنازل في باركواي بالقرب من رويستون في 11 يناير.

وكان تم الإبلاغ عن سرقة ثلاثة مصابيح - تُعرف باسم مصابيح ريتشاردسون الشمعية - العام الماضي في كامبردج، مما دفع الشرطة للتحقيق بالأمر.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 18 عامًا من باركواي للاشتباه في السرقة وتم إطلاق سراحه بكفالة من الشرطة بينما تستمر التحقيقات. وكان تم تركيب مصابيح ريتشاردسون الشمعية في عدد من شوارع كامبريدج في الخمسينيات.

وتشتبه الشرطة بأنه تمت سرقتها في أوقات مختلفة بين حوالي 13 سبتمبر و1 أكتوبر 2024، من شارع سانت جونز وشارع ترامبنجتون.، حيث تم التعاطي مع السرقة حينها باعتبارها "جريمة تراثية".

وقال ضابط الشرطة توماس وولارد من فريق شرطة حي نورث هيرتس: "نعتقد أن أغلبية المصابيح من جميع أنحاء هيرتفوردشاير وكامبريدجشاير وبيدفوردشاير ربما اختفت في الأشهر الستة الماضية.

وقالت مؤسسة Historic England في بيان "تم تصميم المصابيح في كامبريدج من قبل المهندس المعماري السير ألبرت إدوارد ريتشاردسون، الذي تم تكليفه بتصميم إضاءة شوارع جديدة مخصصة للمدينة في عام 1957" حيث أصبحت الفوانيس الأنبوبية الرأسية تُعرف باسم شموع ريتشاردسون.

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