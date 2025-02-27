طعام دبي الفاخر بتوقيع أشهر طهاة العالم

لا تتوقف دبي عن إدهاش العالم، وتثبيت مكانتها وجهةً عالميةً في مجالات كثيرة، ومنها الريادة في مجال المطاعم الفاخرة التي تحظى باهتمام عالمي من قبل عشاق المطاعم والمذاقات الفريدة، وحققت دبي خلال الفترة القليلة الماضية قدرة سريعة ومتنامية على جذب نخبة من الطهاة العالميين، الحاصلين على أهم الجوائز العالمية في الطبخ، خصوصاً نجوم ميشلان، والذين أضافوا بابتكارات أطباقهم الاستثنائية وفرادة مكوناتهم المختارة بعناية فائقة، لمسة إبداعية مغايرة إلى مشهد الطهي المتنوع في دبي، التي تحولت إلى مركز عالمي للطهي والطهاة، وقبلة لعشاق الطعام الفاخر، وامتدت القائمة لتشمل العديد من مبادرات الطهي المستدامة والمطاعم الحاصلة على جوائز عالمية في هذا المجال.

وشهدت السنوات الأخيرة افتتاح سلسلة من المطاعم المرموقة عالمياً ووجهات الطعام الأكثر رقياً على الإطلاق، بقيادة طهاة عالميين، ما عزز من مكانة الإمارة عاصمةً للطهي والطعام الفاخر في الشرق الأوسط والعالم، حيث اجتذبت المزيد من المولعين بسحر خياراتها.

صعود نجوم ميشلان في دبي

منذ عام 2023 شهدت دبي زيادة ملحوظة في عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، وهو ما يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه المدينة في عالم المذاقات، وتقديم أعلى معايير الطهي العالمية والمأكولات والنكهات الفريدة والمتنوعة في المدينة، ووفقاً لتقارير موثقة صادرة عن دليل ميشلان حول مطاعم دبي التي دخلت القائمة أخيراً، تم منح 14 مطعماً في دبي نجوم ميشلان، مثل مطعم «إل ريستورانتي» لنيكو روميتو، ومطاعم «تريسيند ستوديو» و«أفاتارا» و«أوسيانو» و«11 وودفاير» و«لادام دو بيك دبي» وسلسلة طويلة من المطاعم الشهيرة الأخرى، مثل «المنتهى» و«هاكاسان دبي» و«أرماني ريستورانتي» و«تورنو سوبيتو» و«أورفلي بروز» وغيرها من المطاعم المتميّزة بتقديمهما تجارب طهي استثنائية، ومذاقات مبتكرة، فيما يُعدّ «دينر باي هستون بلومنثال» الذي افتتح منذ فترة في فندق «أتلانتس ذا رويال»، واحداً من أحدث المطاعم التي جذبت الأنظار في إمارة دبي التي لم تتوقف عن إدهاش العالم، وجذب عشاق النكهات الساحرة، وهذه المرة، بقيادة الطاهي البريطاني الشهير هيستون بلومنثال، الذي يُعرف بابتكاراته غير التقليدية، وأطباقه المستوحاة من التاريخ البريطاني، وتُعدّ هذه التجربة التي حطت الرحال أخيراً في دبي، جزءاً من سلسلة مطاعم بلومنثال التي تحمل نجوم ميشلان في دول عدة.

أشهر طهاة العالم

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»: «يشهد قطاع المأكولات وفنون الطهي في دبي تطوراً هائلاً، في ظل تزايد جاذبية المدينة وقدرتها على استقطاب أشهر الطهاة في العالم، واحتضانها للعديد منهم ممن يعتبرونها وطنهم الثاني، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، وتنامي المشاريع على ضوء أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وجعلها المدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه».

وأضاف الخاجة: «تنفرد دبي بتنوع عروض تناول الطعام والمزيج المبتكر من التجارب والمأكولات التي توفرها، والتي تلبي أذواق وثقافات نحو 200 جنسية تعيش على أرضها، ما يجعلها عاصمة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، ونحن سعداء بتنامي الشهرة العالمية للإمارة بوصفها وجهةً سياحيةً تضم تشكيلة متنوعة من المطاعم بما فيها المحلية والفاخرة وتلك التي تناسب مختلف الميزانيات، كما أن بعضها حائز جوائز مرموقة بما فيها نجوم ميشلان».

وأشار الخاجة إلى أن دبي تنظم على مدار العام العديد من المهرجانات والفعاليات التي تسلّط الضوء على قطاع المأكولات، وإننا نتطلع إلى توفير تجارب استثنائية لا تنسى لسكان وزوّار دبي، واحتضان المزيد من العلامات المحلية والعالمية لتعزيز وإثراء هذا القطاع المهم في المدينة النابضة بالحياة.

إبداعات فريدة وفاخرة

إضافة إلى المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، يستمر الطهاة المشاهير في توسيع إمبراطوريات نكهاتهم الساحرة في دبي، ومن بين الأسماء البارزة، الشيف جوزيه أفيليز الذي افتتح مطعم «تاسكا» في «ماندارين أورينتا»، وهو أول مطعم للشيف البرتغالي الشهير في الإمارات جمع فيه بين الأطباق البرتغالية التقليدية والتقديم العصري لأطباق شهيرة ومبتكرة تسحر المتذوقين.

في سياق التجارب الفاخرة نفسها، ومن بين الإضافات البارزة في عالم النكهات الأرقى، لا يمكن تجاهل مطعم «مونرايز» الذي يديره الشيف الشاب ذو الـ26 ربيعاً، سليمان حداد، ويتميّز هذا المطعم بمزيج من المكونات الشرق أوسطية والأنماط اليابانية، مع تجربة طهي متعددة الأطباق يقدمها مبتكرها في أجواء حصرية تضم أطباقاً استثنائية، وكل طبق يحمل قصة خاصة، ما يضفي طابعاً فنياً جذاباً على تجربة الطعام، ويُظهر تفوق الطهاة الشباب في دبي، بشكل يعزز من تنوع مشهد الطهي والمذاقات الراقية.

«المطابخ المستدامة»

لم تتوقف إنجازات دبي في مجال الطهي عند حدود الفخامة فحسب، بل امتدت لتشمل مبادرات الطهي المستدامة، ولعل تجارب مطاعم «تايبل» و«بوكا» و«لوي»، الحاصلة على نجمة ميشلان الخضراء، تقديراً لجهودها في تقديم مأكولات مستدامة تعتمد على مكونات محلية وتقنيات مبتكرة، أفضل دليل على ما توليه الإمارة من قيمة لتجارب التنوع أولاً، وما تعكسه من اهتمام بالاستدامة باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز مكانتها مدينةً تلتزم بالممارسات البيئية المسؤولة حتى في عالم الطهي.

تجارب عالمية في دبي

إلى جانب الطهاة البريطانيين والبرتغاليين، نجحت دبي باقتدار في اجتذاب كوكبة مختارة من أهم أسماء الطهاة الفرنسيين والإيطاليين الذين جلبوا مهاراتهم الرفيعة إلى مدينة دبي، ومنهم الشيف الفرنسي يانيك ألينو، الحاصل على نجمتي ميشلان عن مطعمه «ستاي» في نخلة جميرا، والذي يُعدّ أحد روّاد تجارب المطابخ الراقية في دبي، بما يطرحه من خيارات وتجارب تمزج بين الأطباق الفرنسية الكلاسيكية بأنماط حديثة.

في المقابل، تطرح تجارب الشيف الإيطالي نيكو روميتو الشهيرة، في مطعم «إل ريستورانتي» رحلة مذاقات ساحرة، يواصل من خلالها الشيف، حصد الإشادة بفضل تقديمه أطباقاً إيطالية راقية تتميّز بموازناته الناجحة بين البساطة والتعقيد، فيما تعكس تجارب هذا المطعم الحائز نجمتي ميشلان مدى تفاني أصحابه، في تقديم تجارب طهي لا تُنسى تعتمد على انتقاء أفضل وأجود المكونات.

. شهدت السنوات الأخيرة افتتاح سلسلة من المطاعم المرموقة عالمياً، ووجهات الطعام الأكثر رقياً على الإطلاق، بقيادة طهاة عالميين.

. منذ عام 2023 شهدت دبي زيادة ملحوظة في عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، وهو ما يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه المدينة في عالم المذاقات.