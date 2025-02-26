ترامب يقبِّل قدمَي ماسك.. فيديو مزيف يثير الجدل والتأديب

تعتزم وزارة الإسكان الأميركية إجراء تحقيق واتخاذ تدابير تأديبية مشددة، بعد عرض مقطع فيديو، أنشئ على ما يبدو بوساطة الذكاء الاصطناعي، على شاشات داخل مقرها في واشنطن، يظهر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يقبّل قدمَي إيلون ماسك، على ما قال ناطق باسم الوزارة، أمس.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الفيديو، الذي بدأ انتشاره قبل أيام على الشبكات الاجتماعية، وأثار عاصفة من الجدل، هدفه انتقاد التقارب بين الرئيس الجمهوري والملياردير المكلف بإجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر «لفترة وجيزة» على شاشات عدة في مقر الوزارة.

وكُتبت عبارة «عاش الملك الحقيقي» بأحرف كبيرة على الصور، في إشارة إلى رسالة حديثة موقّعة بالكلمات نفسها من دونالد ترامب على منصته «تروث سوشل».

وتعتزم وزارة الإسكان التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عما حصل، على ما ذكرت الخدمة الصحافية للوزارة عبر منصة «إكس»، منددة بـ«إساءة استخدام الموارد التي يدفعها دافعو الضرائب».

وقالت الناطقة باسم الوزارة، كيسي لوفيت، لصحيفة «ذي هيل» الأميركية، «سنتخذ الإجراء المناسب في حق كل شخص متورط».