لماذا 3 تمرات؟... 5 أسباب هامة

كانت التمور منذ فترة طويلة ذات قيمة كبيرة في العديد من المأكولات حول العالم، وتمتد فوائدها إلى ما هو أبعد من كونها بديلا صحيا للحلويات.

لذلك يوصي الأطباء وخبراء التغذية بشكل متزايد بإدراج التمور في النظام الغذائي اليومي - ليس فقط للحفاظ على الصحة، ولكن أيضا كإجراء وقائي لأن التمور تحتوي على كل ما يحتاجه الإنسان للبقاء بصحة جيدة، من الألياف الغذائية التي تبطئ امتصاص السكريات إلى مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي.

كما أن التمور لا تسبب ارتفاعا حادا في نسبة الغلوكوز ويمكن أن تساعد حتى في التحكم في مستوى الكوليسترول.

1- التمر لا يرفع مستوى السكر على المدى الطويل (حتى لدى المصاب بداء السكري)

من المعتقدات الخاطئة الشائعة أن التمر قد يضر مرضى السكري بسبب محتواه العالي من السكريات الطبيعية.

ولكن الدراسات أظهرت عكس ذلك، أي أن تناول التمر بكميات صغيرة لا يؤثر على مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن التمر قد يخفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام وحتى مستوى الكوليسترول.

2- يخفض مستوى الكوليسترول بفضل الألياف الغذائية

تساعد الفواكه الحلوة على تطبيع مستوى الكولسترول في الدم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف.

ويشير الخبراء إلى أن التمر، من بين أمور أخرى، يشارك في ربط الكوليسترول "الضار" (LDL) ويساعد على إزالته من الجسم.

3- مفيد لصحة الأمعاء

تحتوي 100 غرام من التمور على حوالي سبعة غرامات من الألياف، ما يجعلها علاجا ممتازا لمنع الإمساك.

وتساعد الألياف القولون على أداء وظيفته وتعمل أيضا كغذاء للبكتيريا "الجيدة"، ما يحافظ على البكتيريا الدقيقة الصحية ويقلل من خطر الالتهاب.

4- تنظيم مستوى السكر في الدم

تبطئ الألياف الموجودة في التمر عملية الهضم، وبالتالي تمنع السكريات من الوصول إلى مجرى الدم فورا.

وتلعب الألياف دورا مهما في تنظيم مستوى السكر في الدم لأنها تبطئ عملية الهضم. وهكذا، بتناول ثلاث تمرات يوميا، يحصل الشخص على حلاوة "محكومة" لا تثقل الجسم بارتفاعات مفرطة في الأنسولين.

5- مضادات الأكسدة النباتية والبوليفينول

تحتوي التمور على العديد من مضادات الأكسدة النباتية والبوليفينول.

وقد تساعد هذه الأطعمة على تقليل الضرر الخلوي الناتج عن الجذور الحرة الضارة، التي ترتبط بتطور أمراض المناعة الذاتية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى بعض أنواع السرطان.

ومن المهم أن نتذكر أهمية الاعتدال ودمج التمور مع الأطعمة الصحية الأخرى - الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة - حتى يظل النظام الغذائي متنوعا.