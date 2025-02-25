عادات بسيطة للحد من التعب الصباحي والاستيقاظ بحيوية

يعد الخمول أحد أهم الأسباب التي تجعل النهوض صباحا صعبا، ومع ذلك يمكن أن تؤدي بعض التغييرات الصغيرة في نمط الحياة إلى تحسين اليقظة في الصباح وتقليل الآثار السيئة لقصور النوم.

وكشفت خبيرة النوم، الدكتورة ديبورا لي، عن 5 حيل فعالة تساعد في تقليل الشعور بالتعب عند الاستيقاظ.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"، أوضحت لي أن الشعور بالنشاط عند الاستيقاظ لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يمكن تحقيقه عبر عادات بسيطة، تشمل:

بدء اليوم بإفطار متوازن

يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات والبروتين في تعزيز الشعور باليقظة سريعا.

وتوصي لي بتناول البيض كمصدر للبروتين، وعجة تحتوي على الجبن أو اللحوم المفضلة لديك.

كما تحذر من الحبوب السكرية التي تسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر بالدم، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول.



تؤكد الأبحاث أن ممارسة 30 دقيقة من التمارين المتوسطة، مثل المشي السريع، تساهم في تنشيط الجسم وتقليل الشعور بالنعاس صباحا، حتى لو لم تكن التمارين عالية الكثافة.

حافظ على إيقاعك اليومي المنتظم

يؤثر الروتين اليومي على جودة النوم، لذا توصي الدكتورة لي بالذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا.

كما تشدد على أهمية تقليل استخدام التكنولوجيا قبل النوم والالتزام بعادات منتظمة لتناول الطعام والاستحمام.

ابدأ يومك بالتعرض للضوء

يساعد التعرض للضوء في الصباح على ضبط الساعة البيولوجية، حيث يرسل الدماغ إشارات للاستيقاظ عند رؤية الضوء.

وتوصي لي باستخدام مصابيح الاستيقاظ التدريجي أو فتح الستائر للحصول على ضوء طبيعي في أسرع وقت ممكن.

أجّل شرب القهوة

على الرغم من أن تناول القهوة هو عادة صباحية شائعة، إلا أن الدكتورة لي تنصح بعدم شربها فور الاستيقاظ، بل الانتظار 45 دقيقة لضمان أقصى تأثير للكافيين.