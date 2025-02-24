فرنسا تدخل «غينيس» بطبق جبن يكفي 5000 شخص

نجح الفرنسيون، أول من أمس، في إعداد أكبر طبق فوندو Fondue من الجبن المذاب في العالم، ما قدّم وجبة دسمة لأكثر من 5000 شخص شاركوا في حدث أقيم شرق فرنسا، متحدّين الأمطار والرياح.

وقالت المُحكِّمة، أنوك دو تيماري، إن «الرقم القياسي تم التحقق منه، مع حجم الطبق البالغ مترين مكعبين، ووزن إجمالي قدره 2177.5 كيلوغراماً، وهو رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس» لأكبر طبق فوندو في العالم.

وقال منظّم الحدث، جان شارل أرنو: «إنها لحظة عظيمة من الحماسة الجماعية وتتويج لعام من التحضير».

وأضاف أرنو، وهو رئيس مصنع «جورافلور» للجبن: «أحلم بشيء واحد، أن يرغب السويسريون في تحطيم رقمنا القياسي».

وقد استمتع الحاضرون بتذوق ما طاب لهم من جبن الفوندو المذاب، خلال أمسية احتفالية كبيرة أقيمت في الفناء الواسع لثاني أكبر قلعة في فرنسا، وسط رياح عاتية.

ويجري إعداد الفوندو في مرجل نحاسي ضخم، ويُقدّم في أوانٍ صغيرة مرتبة على الطاولات تحت خيمة كبيرة.

وفي عام 2009، صنع السويسريون طبق فوندو يزن أكثر من 1440 كيلوغراماً، لكنه لم يعتمد من جانب موسوعة «غينيس».

ويمكن تحضير الفوندو باستخدام أي نوع من الجبن، وقالت المُحكِّمة: «من المؤكد أن الأميركيين قد يحاولون تحطيم الرقم القياسي بجبن الشيدر».