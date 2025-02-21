تمساح يفترس طفلا في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الخميس، عن فقدان صبيّ يبلغ 10 سنوات في جزيرة بورنيو بعد أن هاجمه تمساح، وهو ثاني هجوم من هذا النوع في المنطقة خلال أسابيع.

وكان الصبي قفز في أحد أنهار مقاطعة كاليمانتان الغربية في بورنيو، إحدى الجزر التي تتمتع بأكبر تنوّع بيولوجي في العالم، عندما هاجمه تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار، على ما روى صديق له.

وتُعدّ إندونيسيا موطنا لأنواع عدة من التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم فيتُسجَّل باستمرار.

وقال قائد الشرطة المحلية رشماتول إيساني فشري، في بيان إنّ "صديق الصبي رأى التمساح يطفو على السطح ويعضه ويسحبه إلى الماء".

وأبلغ الصديق والد الصبي الذي بدأ البحث في النهر عن طفله باستخدام زورق سريع، لكن الصبي لا يزال مفقودا.

وقال رشماتول: "حتى اللحظة، لا تزال فرق البحث والإنقاذ وكذلك السكان المحليون يبحثون عن الضحية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فُقد صبي آخر في القرية نفسها بعد أن هاجمه تمساح خلال ممارسته السباحة، بحسب عمه الذي شهد الهجوم. وأعلنت الشرطة عن الحادث في 7 شباط/فبراير.

وانتهى البحث عن الطفل الذي يدعى كريستيان ريكاردو والبالغ ستة أعوام، بعد سبعة أيام. ويُفترض أنه قضى.