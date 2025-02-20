لماذا تشعر المرأة بالبرد أسرع من الرجل؟

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن سبب شعور المرأة بالبرد بشكل أسرع من الرجل.

وكشف رالف برانديس، عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن أن المرأة تشعر بالبرد بشكل أسرع من الرجل، معللا ذلك بأن كتلة العضلات عند المرأة أقل نسبيا من الرجل، وبالتالي فإن نشاطها الأيضي أقل وتنتج حرارة أقل.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن الجمعية الفسيولوجية الألمانية، فإن المرأة أفضل من الرجل في الحفاظ على الحرارة بشكل مركزي، وأن الجسم يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق إبقاء الدم داخل الجسم، حيث يتم تقييد الدورة الدموية في المناطق العلوية من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والشفتين في البداية.

ويهدف هذا إلى الحفاظ على الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية، ولكن هذا يعني أيضا أن جلد المرأة يبرد بسرعة أكبر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأيدي الشاحبة والشفاه الزرقاء.

ووفقا للدراسة التي نشرتها وكالة "سيبوتنيك" ، فإنه من أجل الشعور بالدفء، ينبغي للمرأة تدفئة الأطراف من خلال ارتداء الجوارب والقفازات، مع تدفئة الجسم من الداخل أيضا من خلال تناول المشروبات والأحسية الساخنة.