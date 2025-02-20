«لا شيء أكبر من الصورة» في «إكسبوجر»

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، مستضيفاً نخبة تضم أكثر من 300 من أبرز روّاد التصوير والمخرجين ومبدعي الفنون البصرية من مختلف أنحاء العالم، ويقدم أكثر من 100 معرض فني، تُعرض فيه أكثر من 2500 صورة، و50 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب سلسلة من الحوارات والجلسات الملهمة. تقام الدورة التاسعة من «إكسبوجر» تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة»، وهو الشعار الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الصورة في نقل الرسائل الثقافية والإنسانية، والتعبير عن القصص التي ترويها اللحظات، ومن المقرر أن يستمر المهرجان على مدار سبعة أيام، من 20 إلى 26 فبراير الجاري، على مساحة 49 ألف متر مربع في منطقة الجادة.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من المعارض الفوتوغرافية التي تستعرض أعمالاً لعدد من أبرز المصورين العالميين، مثل السير دون ماكولين، وغريغ غورمان، وجيمس ناكتوي، وجورج شتاينميتز، وتغطي المعارض مجموعة متنوعة من أنواع الفنون البصرية، كالتصوير الصحافي والوثائقي، والتصوير الفني والإبداعي، وتصوير الطبيعة والحياة البرية، وتصوير البورتريه، والتصوير الثقافي، وتصوير حياة الشارع، والتصوير الليلي، إضافة إلى التصوير الرياضي والحركي.

وتوفر الدورة التاسعة من «إكسبوجر» للزوار والمشاركين العديد من ورش العمل التي تغطي جوانب متنوعة من فنون التصوير، ومن أبرز الورش لهذا العام ورشة حول التصوير الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة، إضافة إلى ورش متخصصة في التصوير الصحافي، وتصوير الأزياء والبورتريه، وتقنيات معالجة الصور باستخدام البرامج المتقدمة.

كما يقدم المهرجان جلسات نقدية مباشرة، حيث يمكن للمصورين الناشئين الحصول على تقييم فوري من خبراء دوليين في مجال التصوير، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وفتح آفاق جديدة لهم في هذا المجال.