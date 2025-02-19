شاب مصري ينهي حياته بتناول حبة سامة في بث مباشر

فارق شاب مصري في العشرينات من العمر ، الحياة بعد تناوله حبتين من حبوب الغلة السامة، خلال بث مباشر عبر حسابه في موقع التواصل "فيس بوك".

وكان الشاب ويدعى مصطفى. م، وهو من قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، قد أعلن عن نيته في إنهاء حياته عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، حيث كشف عن معاناته من أزمة نفسية مر بها خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث الشاب في البث المباشر خلال تناول حبوب الغلة السامة، قائلا: "أنا أخدت حباية الغلة وذنبي في رقبة كل اللي ظلمني ومش مسامح كل من ظلمني".

وواصل خلال مقطع الفيديو حيث يبدو فيه أنه يتحدث مع شخص آخر يحاول إثناءه عن تصرفه قائلًا: "فاكرني بضحك وربنا أخدت حبيتين غلة".

وتلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى منية النصر شابا في العقد الثاني من عمره بادعاء تناول حبة غلة سامة.

ونقل الشاب على الفور، إلى المستشفى وهو في حالة إعياء وقيء، حيث تلقى الإسعافات الأولية في قسم العناية المركزة إلا أنه فارق الحياة لاحقًا.