الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب

أظهرت دراسة كبرى أن الذكاء الاصطناعي أفضل من البشر في تحليل مراقبة إيقاع القلب على المدى الطويل.

وكتب الباحثون، في دراسة منشورة بدورية «نيتشر ميديسن»، أن قلب الإنسان ينبض حتى 120 ألف مرة في اليوم، لذا فإن تحليل مخططات كهربية القلب (رسم القلب)، التي ربما سجلت النبض لأيام أو أسابيع، عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

وباستخدام تسجيلات من 14 ألفاً و606 مرضى وضعوا أجهزة رسم القلب لمدة 14 يوماً في المتوسط، راجع الباحثون أولاً بيانات سجلها فنيون بشريون باستخدام طرق قياسية، وأعادوا تحليل البيانات باستخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي تعرف باسم «ديب ريذم إيه.آي»، طورتها شركة ميديكال لوجريذميكس البولندية لهذه المهمة.

الدراسة أظهرت أن نموذج الذكاء الاصطناعي كان قادراً على استبعاد عدم انتظام ضربات القلب الشديد بنسبة ثقة 99.9%، في تسجيل رسم القلب لمدة 14 يوماً.