رحلة إبداعية بين حروف الخط العربي في مكتبة محمد بن راشد

في إطار استراتيجيتها والتزامها الراسخ بالحفاظ على فنون الخط العربي، وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «زخرف الفنون»، ورشة عمل بعنوان «الخط العربي: بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل»، للخطاط الإماراتي محمد التميمي، وركزت على فن خط الرقعة، أحد أكثر الخطوط العربية شيوعاً وسلاسة في الكتابة.

واستعرضت الورشة، على مدار يومين، تاريخ الخط العربي ونشأته، وأبرز المدارس الخطية التي أثرت هذا الفن عبر العصور، وأبرز أعلام الخطاطين العرب، وأصول كتابة الأحرف في خط الرقعة، إضافة إلى توضيح قواعده الجمالية وتراكيبه الفريدة، كما شهدت الورشة جانباً تطبيقياً مميزاً، حيث أتيحت للمشاركين فرصة ممارسة الكتابة بخط الرقعة بأنفسهم، ما أسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز فهمهم لقواعد هذا الخط وتراكيبه الجمالية.

وشهدت الورشة إقبالاً واسعاً من عشاق الخط العربي، حيث شكلت منصة تفاعلية، جمعت بين التعلم النظري والتطبيق العملي، وأشاد المشاركون بجهود مكتبة محمد بن راشد في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدين دورها في نشر الثقافة وتعزيز الاهتمام بالفنون والأدب، ومن بينها الخط العربي، الذي يعد جزءاً أصيلاً من الهوية الفنية والتراثية.

وتولي مكتبة محمد بن راشد، منذ تأسيسها، اهتماماً خاصاً بالخط العربي، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية العربية والإسلامية، حيث خصصت لهذا الفن برنامجاً متكاملاً، يهدف إلى دعمه والحفاظ على إرثه العريق، من خلال ورش عمل وفعاليات تسهم في نشر جمالياته وتعزيز الاهتمام به.

. الورشة استعرضت، على مدار يومين، تاريخ الخط العربي ونشأته وأبرز المدارس الخطية.