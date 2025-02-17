وفاة "أبو النوتيلا" عن عمر 97 عاماً

توفي الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا، المعروف بـ"أبو النوتيلا"، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 97 عاماً. عمل ريفيلا لأكثر من أربعة عقود مع شركة فيريرو، مساهماً في تطوير منتجات شهيرة مثل نوتيلا وتيك تاك وكيندر.

بصفته الذراع الأيمن لمؤسس الشركة، ميشيل فيريرو، كان له دور كبير في ابتكار نوتيلا واختيار اسمها.

انضم الكيميائي إلى فيريرو في عام 1952، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، حيث بدأ حياته المهنية في دراسة المواد الخام المستخدمة في صناعة منتجات الشركة المختلفة.

في ذلك الوقت، كان عمر العلامة التجارية الشهيرة للحلويات ست سنوات فقط وكان مقرها في بلدة ألبا الصغيرة في شمال إيطاليا.

وقد اتبع الأخوان فيريرو، بيترو وجيونفاني، نهجاً تجريبياً في عملهما، حيث بدأوا بشكل متواضع بابتكارات متواضعة في متجر الحلويات الصغير الخاص بالعائلة.

وشهدت العقود القليلة التالية تحولاً في العلامة التجارية، حيث شارك ريفيلا في الحصول على مكونات جديدة وتحليل المذاق حيث قام فيريرو بإنتاج العديد من الأسماء التي أصبحت الآن من الأسماء التي أصبحت معروفة لدى الجميع.

توظف مجموعة فيريرو اليوم أكثر من 47,000 شخص، وتبيع منتجاتها في أكثر من 170 دولة.

رحيل ريفيلا يترك أثراً لا يُنسى في عالم الحلويات، ويعزز مكانته كشخصية لا تُنسى في تاريخ فيريرو.