دراسة: الزبادي يقلل خطر الإصابة بنوع شائع من السرطان

كشف العلماء عن أن تناول الزبادي بانتظام لفترة طويلة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، يرجع ذلك إلى شيء يسمى "Bifidobacterium"، ولكن عليك تناول الكمية المناسبة من الزبادي حتى يؤدي الغرض.

يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما تنمو الخلايا في القولون أو المستقيم بشكل خارج عن السيطرة، مما يؤدي إلى تكوين أورام قد تنتشر إلى بقية الجسم إذا تركت دون علاج.

على الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، فقد كان هناك ارتفاع مثير للقلق في التشخيصات بين البالغين الأصغر سناً.

وجدت دراسة جديدة، بقيادة مستشفى بريغهام ماساتشوستس، أنه بمرور الوقت قد يحمي استهلاك الزبادي من سرطان القولون والمستقيم من خلال التغييرات في ميكروبيوم الأمعاء.

وميكروبيوم أمعائنا - مجموعة البكتيريا والفيروسات والفطريات في نظامنا الهضمي - يحلل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات من الطعام، وينتج الفيتامينات والمغذيات الأساسية التي يمكن أن تفيد الصحة العامة.

الكمية الزبادي

وقد نشرت أحدث دراسة في مجلة «Gut Microbes»، واستخدمت عقوداً من البيانات الغذائية ووجدت أنه في حين أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعياً لم يرتبط بحالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل عام، إلا أنها ارتبطت بمعدلات أقل بكثير من «سرطان القولون القريب الإيجابي للبيفيدوباكتيريوم».

يحدث هذا النوع من السرطان في الجانب الأيمن من القولون ومن المعروف أنه أكثر فتكاً من أنواع أخرى من سرطان القولون والمستقيم.

ووفقاً للجمعية الأميركية للسرطان، يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكبر سبب للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى الرجال ورابع أكبر سبب لدى النساء.

قال المؤلف المشارك للبحث الدكتور شوجي أوجينو، رئيس برنامج علم الأوبئة المرضية الجزيئية في قسم علم الأمراض في مستشفى بريغهام والنساء: «تقدم دراستنا أدلة فريدة حول الفائدة المحتملة للزبادي».

يُعتقد أن الزبادي يعد وسيلة ممتازة لإدخال البكتيريا الجيدة إلى الميكروبيوم. لطالما ارتبطت البكتيريا الجيدة الموجودة في منتجات الألبان بصحة أفضل ومعدلات أقل للأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني.

دعم صحة الجهاز الهضمي



أوضح أوجينو: «يتلخص النهج المختبري في محاولة ربط الأنظمة الغذائية طويلة الأمد والتعرضات الأخرى باختلاف رئيسي محتمل في الأنسجة، مثل وجود أو غياب نوع معين من البكتيريا... يمكن لهذا النوع من العمل الاستقصائي أن يزيد من قوة الأدلة التي تربط النظام الغذائي بالنتائج الصحية».

يعتقد الخبراء أن صحة الأمعاء الجيدة أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة. تشير التقارير البحثية إلى أن مرض باركنسون قد يبدأ حتى في الأمعاء.

وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور توموتاكا أوجاي: «من المعتقد منذ فترة طويلة أن الزبادي ومنتجات الحليب الأخرى مفيدة لصحة الجهاز الهضمي».

الزبادي العادي والزبادي اليوناني غنيان بالكالسيوم والبروبيوتيك اللذين يساعدان في دعم صحة الجهاز الهضمي، على الرغم من أن الخبراء يقترحون على المستهلكين التحقق من ملصقات التغذية بحثاً عن عبارة «ثقافات حية ونشطة»؛ لأنها توفر البروبيوتيك المفيد.