رحيل مالكة متاجر «غاليري لافاييت» جينيت مولان

توفيت مالكة مجموعة متاجر «غاليري لافاييت» الفرنسية الشهيرة، جينيت مولان، الأحد الماضي، عن 98 عاماً، وكانت جينيت مولان حفيدة تيوفيل بادر الذي أنشأ، مع ألفونس كان، أول متجر كبير في عام 1894.

وكانت مع عائلتها في المرتبة الـ34 بين أغنى أثرياء فرنسا في 2024، وفق تصنيف لمجلة «تشالنجز» بأصول تبلغ 4.05 مليارات يورو، وتعد جينيت مولان شخصية محورية في تاريخ «غاليري لافاييت»، إذ عايشت الأجيال الخمسة التي تعاقبت على رئاسة المتجر الشهير، الواقع في شارع هوسمان في باريس.

وولدت في السابع من فبراير 1927، وكانت أيضاً ابنة ماكس هايلبرون، المقاتل المقاوم الذي رحل أثناء الحرب العالمية الثانية إلى بوخنفالد في ألمانيا، إذ التقى الرجل الذي تزوج في ما بعد ابنته، إتيان مولان.

وفي يناير الماضي، كان لدى «غاليري لافاييت» 57 متجراً في فرنسا، بما في ذلك 19 متجراً مملوكاً للشركة، و38 متجراً يديرها شركاء الامتياز.