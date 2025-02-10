تغريم سائحة صدمها قطار في تايلاند

قالت شرطة السكك الحديدية في تايلاند إن سائحة صدمها قطار في منطقة ذات مناظر خلابة بمدينة نيو تايبيه يوم الاثنين قد يتم تغريمها لتعديها على سكة الحديد وفقا لما ذكرته صحيفة تايباي تايمز.

وقالت إدارة الإطفاء بمدينة نيو تايبيه إنها تلقت مكالمة في الساعة 4:37 مساءً يوم الاثنين الماضي حول حادث في شيفي وهي وجهة سياحية على خط سكة حديد بينجسي.

وبعد وصول المسعفين إلى مكان الحادث، قاموا بإسعاف امرأة في الثلاثينيات من عمرها من جرح قطعي يتراوح من 3 سم إلى 5 سم في رأسها، حسبما قالت الإدارة.

من جهتها قالت شرطة السكك الحديدية إن السائحة التي صدمها قطار قد يتم تغريمها لتعديها على مسارات السكك الحديدية.

وأظهرت لقطات المراقبة من متجر في شارع شيفين القديم أن المرأة، وهي سائحة من الفلبين، أعطت هاتفها لصديق، وأنها بعد ذلك خطت على القضبان لتصويرها مع قطار يقترب وتعرضت للصدم وهي تفرد ذراعيها في وضعية معينة.

وقالت الهيئة إن المرأة أصيبت بإصابات غير مهددة للحياة في الرأس والصدر والحوض، وظلت واعية ومستجيبة بعد الحادث.

ومع ذلك، فقد يتم تغريمها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 57 من قانون السكك الحديدية لتعديها على المسارات، كما قالت الهيئة.

وينص القانون على أن الغرامة، إذا صدرت، ستتراوح بين 10 آلاف دولار تايواني و50 ألف دولار تايواني (بين 300 و 1500 دولار أمريكي )