عملان نادران لماغريت في المزاد

يُعرض عملان نادران للفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت، أُنجزا بين عامي 1930 و1940، ضمن مزاد سيُقام في فرنسا بتاريخ الثامن من مارس، على ما أفادت الدار المسؤولة عن هذا المزاد، أمس.

ويراوح السعر التقديري للعمل الأول بين 155 و206 آلاف دولار، وهو عبارة عن لوحة صغيرة مطلية تظهر سماء غائمة في وسطها حصاة.

أما العمل الفني الثاني فهو رسم لامرأة، أنجز باستخدام أقلام تلوين، ويبلغ سعره التقديري بين 103 و155 ألف دولار.

والعملان من مجموعة إرنست مورمان، وهو محامٍ وكاتب ومخرج بلجيكي، حصل عليهما مباشرة من ماغريت.