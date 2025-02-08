حملة تبرع ببقشيش لعامل بيتزا تصل لـ 30 ألف دولار

أدت حملة تعاطف مع عامل توصيل بيتزا لجمع ما يقارب ثلاثين ألف دولار، بعدما شاهده شرطي يخوض وسط الثلوج في أحد أحياء ولاية إنديانا بـظروف جوية سيئة لتوصيل الطلب لأحد الزبائن.

ووفقا لموقع "أم أس أن" فإن ريتشارد كريج، وهو ضابط شرطة من بلدة أفون بولاية إنديانا، كان يوم الجمعة 17 يناير، يتفقد موقع تحطم حافلة مدرسية أثناء عاصفة ثلجية. ووسط تساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة، واجه كريج شابًا يسلم البيتزا سيرًا على الأقدام في "حي ثري". وكان عامل التوصيل قد أوقف سيارته على بعد نصف ميل خلفه بسبب الطرق المغلقة وأنهى المهمة سيرًا على الأقدام. وكشف الضابط كريج، الذي صوّر عامل التوصيل، أنه تلقى إكرامية قدرها 2 دولار على طلب بقيمة 40 دولارًا.

وشارك ضابط الشرطة مقطع فيديو تفاعلي على تطبيق TikTok الخاص به، يُظهر عامل توصيل بيتزا يسير عبر مسار مغطى بالثلوج.

وبعد أن انتشر الفيديو أظهر الناس رغبتهم في إعطاء إكرامية إضافية لعامل التوصيل، فأطلق الضابط كريج حملة على GoFundMe. لنشر حملة جمع التبرعات وشرح القصة وشجع الجميع على التبرع لعامل توصيل البيتزا المجتهد. وبعد أن تم إطلاق حملة جمع التبرعات، أبدى الناس دعمهم وجمعوا 29042 دولارًا بأكثر من 1.4 ألف تبرع في غضون أيام قليلة، وذلك بعد أن كان هدف الحملة جمع 500 دولار على الأقل.