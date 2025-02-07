«غوتشي» تُنهي تعاونها مع ساباتو دي سارنو

أعلنت دار «غوتشي»، التابعة لمجموعة «كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة، أمس، أنها «أنهت تعاونها» مع مديرها الفني، المصمم الإيطالي ساباتو دي سارنو، الذي تولى منصبه في مطلع عام 2023.

وأوضحت «غوتشي» أن فريق قسم التصميم فيها سيتولى إعداد تشكيلة خريف 2025 وشتائه، التي ستُعرض في 25 الجاري في ميلانو، مشيرة إلى أن «الإعلان عن الإدارة الفنية الجديدة سيحصل في الوقت المناسب».

وتولى ساباتو دي سارنو، الذي عمل سابقاً في «فالنتينو» و«برادا» و«دولتشه إيه غابانا»، منصب المدير الفني في «غوتشي» خلفاً لأليساندرو ميكيليه، الذي بقي في هذا المنصب سبع سنوات وتركه في نهاية 2022، وأعطى ميكيليه «غوتشي» حياة جديدة من خلال مجموعات جريئة غالباً ما كانت مزهرة وزاخرة بالألوان، لكنه لم ينجح في تعزيز المبيعات بشكل كافٍ في مواجهة المنافسة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لدار «غوتشي»، ستيفانو كانتينو، في بيان، بـ«تفاني ساباتو دي سارنو في خدمة» العلامة الإيطالية، معتبراً أنه أبرز «حرفية (غوتشي) وتراثها»، وأعربت نائب الرئيس التنفيذي لشركة «كيرينغ» المسؤولة عن تطوير دور الأزياء، فرانشيسكا بيليتيني، عن رغبة الدار وفريقها في «قيادة غوتشي نحو إعادة تأكيد ريادتها في مجال الموضة ونحو النمو المستدام».