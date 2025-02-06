«دبي للإعلام» تواكب المستقبل بأفضل التقنيات

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام نجاحها في تطوير إحدى عربات البث الخارجي إلى تقنية «4 كي» (4K)، التي تشمل أحدث المواصفات التكنولوجية الخاصة بعربات البثّ التلفزيوني فائقة الدقة.

كما كشفت عن انضمام عربة البث الخارجي، المدمجة بالبث الفضائي والجديدة بالكامل، إلى أسطولها، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم قدراتها اللوجستية والفنية، والارتقاء بقطاع البثّ التلفزيوني، ما يعكس مكانتها كواحدة من أبرز وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

وأجرت مؤسسة دبي للإعلام تحديثات جذرية في عربة البث الخارجي، التي تتميز بامتلاكها العديد من أنظمة التشغيل المتطورة، إذ زودت بتكنولوجيا «سيني فليكس» للبث الرياضي، إضافة إلى 14 كاميرا تلفزيونية تعمل بتقنية الدقة العالية «4 كي»، وذلك بعد نجاح عملية تحديث جميع الأجهزة المتصلة بالكاميرات داخلها، ما يسهم في تمكين فِرَق عمل المؤسسة على العمل ضمن بيئة إنتاجية متطورة، وتولت عملية تطوير عربة البث فرق مؤسسة دبي للإعلام الهندسية المتخصصة، إذ نجحت في إنجاز العملية في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وهو ما يعزز قدرات «دبي للإعلام» الإنتاجية والتشغيلية، وإبراز إمكاناتها في تغطية الفعاليات والأحداث الرسمية والرياضية والفنية الضخمة بجودة عالية، إذ تعتزم المؤسسة استخدام هذه العربة في نقل فعاليات ووقائع القمة العالمية للحكومات 2025 التي ستنظم من 11 حتى 13 الجاري، ما يعكس حرص «دبي للإعلام» على توفير محتوى عالي الجودة، ومنح الجمهور أفضل تجربة مشاهدة وفقاً لأعلى معايير الإنتاج العالمية.

وتمتاز عربة البث الخارجي المدمجة بالبث الفضائي بقدرتها على نقل الأحداث المباشرة من مواقعها إلى محطات البث عبر الأقمار الاصطناعية، إذ تضم غرفة تحكم كاملة، تشمل معدات مزج الصوت والصورة، وأنظمة اتصالات داخلية وخارجية، ما يتيح إدارة شاملة لعملية البث، إلى جانب امتلاكها تقنيات حديثة لضمان نقل الصوت والصورة بجودة عالية، ووسائل اتصال متقدمة تضمن التنسيق السلس بين فرق العمل داخل العربة والمحطة الرئيسة، ما يضمن تدفق المعلومات بسلاسة.

كما قامت مؤسسة دبي للإعلام بتزويد فرق عملها بكاميرات روبوتية جديدة (GSS) يمكن تثبيتها على السيارات وطائرات الهليكوبتر وغيرها، بهدف استخدامها في مواكبة وتغطية سباقات الخيول وسباقات القدرة وسباقات الهجن والدراجات، وغيرها، وتتميز هذه الكاميرات بأنظمتها المتطورة، وقدرتها على التقاط صور ومشاهد عالية الجودة، بغض النظر عن الظروف التي تعمل فيها.

من جهته، أكد رئيس أول الهندسة والتشغيل في «دبي للإعلام» صالح لوتاه، حرص المؤسسة على توظيف أحدث التقنيات التي تسهم في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، وتعزيز روح الابتكار لدى فرق عملها الهندسية، من خلال تحفيزهم على تطوير عربات البث الخارجي. وقال: «تسعى المؤسسة إلى تطوير إمكاناتها، ورفع مستوى قدراتها اللوجستية، وتنمية مهارات كوادرها البشرية، وتأهيلها لإنتاج محتوى إعلامي راقٍ قادر على مواكبة تطلعات دبي وطموحاتها التنموية، ويمثل تطوير عربة البث الخارجي، وانضمام عربة البث الخارجي المدمجة بالبث الفضائي إلى أسطول المؤسسة خطوة مهمة في إطار مواكبتها أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام».

ولفت إلى أن ذلك سيسهم في تطوير عمليات بث قنوات المؤسسة التلفزيونية وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي، كما يعكس التزام المؤسسة تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات الإعلامية على أسس عالية من الجودة والتميز.