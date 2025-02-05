وفيات سرطان الثدي بين الرجال أعلى منها بين النساء

رغم أن الرجال أقل إصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء، فإنهم أكثر عرضة للوفاة بسبب هذا المرض، وفقاً لتقييم حديث نُشِر في ألمانيا، وأعلن مكتب ولاية بافاريا الألمانية للصحة وسلامة الأغذية في مدينة إرلانغن، أن نسبة النساء اللاتي يعشن بعد خمس سنوات من التشخيص بالمرض تبلغ 80.4%، بينما تبلغ هذه النسبة بين الرجال 69.6%.

ولإعداد هذا التحليل حلل خبراء المكتب بيانات سجل الإصابة بالسرطان لنحو 2500 رجل، ونحو 307 آلاف و600 امرأة من أنحاء ألمانيا، إذ تم تشخيص إصابة هؤلاء الأشخاص بهذا المرض بين مطلع يناير 2000 وآخر ديسمبر 2018.

ووصلت أعداد الإصابة بسرطان الثدي في ألمانيا في عام 2020 إلى 70 ألفاً و550 امرأة و740 رجلاً، وبالتالي فإن احتمال إصابة النساء بسرطان الثدي خلال حياتهن يبلغ 13.2، بينما لا تزيد هذه النسبة بين الرجال على 0.1%.