عمر خيرت لجمهور «السعديات»: شكراً على الاستقبال الدافئ

أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّم الموسيقار عمر خيرت، أول من أمس، باقة من أجمل مقطوعاته التي أبدعها على مدار 50 عاماً خلال حفله في «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تُقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بتنظيم من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واستمتع الحضور بأنغام: «فيها حاجة حلوة»، و«حبيبة»، و«زي الهوى».

وقال الموسيقار المصري لجمهوره في أبوظبي: «وجودي معكم تجربة لا تُنسى، شكراً لكم جميعاً على استقبالكم الدافئ».

ويُعد خيرت أحد أبرز الموسيقيين العرب، إذ يحظى بمكانة مرموقة على المستويين الجماهيري والنقدي.