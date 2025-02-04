«مهرجان الجبل» ينطلق الأحد في الفجيرة

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أن النسخة الرابعة من مهرجان الجبل الثقافي، التي تنظم تحت شعار «حوار الإنسان والطبيعة»، ستنطلق، الأحد المقبل، في «استراحة الجبل» بمدينة دبا الفجيرة.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة الفجيرة وجهة ثقافية بارزة على الصعيدين العربي والدولي، وإظهار التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به الإمارة، كما يسعى إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية، وإحياء الموروث الشعبي، وتعزيز التبادل الثقافي بين ضيوف المهرجان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمبدعين الشباب لتقديم أفضل ما لديهم من خلال مشاركتهم في المهرجان.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور الخبير خالد الظنحاني، إن «برنامج المهرجان يتضمن أنشطة ثقافية وفنية في قلب الطبيعة تعزز قيم المحبة والسلام والتعايش والإخاء بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات، ويناقش عدداً من الموضوعات الثقافية والأدبية من خلال استضافة نخبة من الشعراء والمثقفين والفنانين الإماراتيين والعرب».

وكشف عن اختيار الكاتب والإعلامي مراد عبدالله البلوشي «الشخصية المكرَّمة» في المهرجان لهذا العام، تقديراً لمسيرته الإبداعية، ونادي الكتّاب بالإمارات «ضيف شرف» تكريماً لإسهاماته الجلية في الحراك الثقافي الإماراتي على مدى 10 سنوات.

وأوضح الظنحاني أن جمهور المهرجان سيلتقي نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين والباحثين الإماراتيين والعرب.