تحذير من إدمان الشاشات.. أطفال أصبحوا غير قادرين على صعود درج المدرسة

حذر معلمون في بريطانيا من إدمان الأطفال للشاشات، مشيرين إلى أن قسماً من الذين يلتحقون بالمدرسة أصبحوا غير قادرين على صعود الدرج، ولديهم ضعف في نمو العضلات بسبب قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات الأجهزة.

وجاءت النتائج من مسح للمعلمين في أنحاء ويلز وإنجلترا بعد أن أخبرت إحدى السلطات المحلية في ويلز الآباء أنه اعتباراً من هذا الفصل الدراسي يجب عليهم الحضور لتغيير حفاضات أطفالهم إذا بدأوا المدرسة وهم غير مدربين على استخدام المرحاض.

وأرسل المجلس رسائل إلى الآباء تفيد بأن مقدار الوقت الذي يقضيه موظفو المدرسة في تغيير حفاضات الأطفال يؤثر على وقت التدريس والتعلم.

ووجد استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث Savanta، لصالح مؤسسة Kindred الخيرية للسنوات المبكرة، أن ما يقرب من نصف المعلمين في ويلز وإنجلترا في الاستطلاع أفادوا بانخفاض آخر في استعداد المدرسة في العام الماضي، وهو كون الأطفال بمهارات حركية أساسية ضعيفة وعضلات غير متطورة، ويُعتقد أنها نتيجة للاستخدام المفرط للشاشات.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أنه تم الإبلاغ أيضاً عن التأخر في المشي واستخدام التلاميذ للكلمات الأميركية التي اكتسبوها من التواجد على الإنترنت بين الطلاب الذين بدأوا المدرسة.

واتفق المعلمون على أن قيود الإغلاق في فترة الجائحة كانت عاملاً، لكن أحد المعلمين الكبار قال للمسح: «لا يمكنك إلقاء اللوم على كوفيد- 19 لفترة طويلة. أنا آسف ولكن الكثير من الأمر يعود إلى الأبوة أيضاً».

وقال أقل من النصف (44%) من 1000 من أولياء أمور الأطفال في سن الاستقبال الذين ردوا على استطلاع موازٍ إنهم يعتقدون أن الأطفال يجب أن يعرفوا كيفية استخدام الكتب بشكل صحيح، وقلب الصفحات بدلاً من التمرير أو النقر كما لو كانوا يستخدمون جهازاً إلكترونياً، عندما بدأوا المدرسة.