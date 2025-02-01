نخبة المصممين تعود إلى أسبوع دبي للموضة

ينطلق اليوم أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لخريف وشتاء 2025-2026، ليوفر حتى السادس من فبراير منصّة رائدة لإطلاق مجموعات المواهب في دولة الإمارات.

ويأتي أسبوع دبي للموضة، وهو أسبوع الموضة الرسمي في دبي الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، في صدارة فعاليات الموضة العالمية من جديد هذا الموسم، لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للموضة، وتسليط الضوء على نخبة من المصمّمين المخضرمين والناشئين من كل أنحاء العالم.

وستقوم مصمّمة الأزياء العراقية المقيمة في دبي زينة زكي وعلامتا «Manel» و«Angelo Estera» اللتان انطلقتا من دبي بافتتاح الحدث العالمي الذي يقدّم مجموعة من آخر التوجهات التي تحدّد صيحات هذا الموسم وفعاليات إطلاق المجموعات من خلال عروض مقرّرة في اليوم الأول من أسبوع دبي للموضة.

وتنطلق فعاليات الغد مع الإعلان عن تعاون بين NIF Global وكلية لندن للأزياء، وعرض أزياء لباولو سيباستيان الذي يُعّد المصمّم الأسترالي الأول الذي يشارك في أسبوع دبي للموضة، وعرض لعلامة «وينسانتو» التي يقدّمها الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة بصفتها عضواً دائماً في لجنة أسبوع دبي للموضة، وعرض للمصمّم اللبناني أنطوان قارح، قبل أن تسدل علامة «Velvety Couture» الستار على فعاليات اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة. وستشارك في أسبوع دبي للموضة خلال الأيام اللاحقة نخبة مرموقة من المصمّمين.

ويتضمّن أسبوع دبي للموضة عرضاً عالمياً للجهات الراغبة في الشراء من الثالث إلى الخامس من فبراير، بمشاركة جهات بارزة من المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا والهند وغيرها. وسيكون هذا العرض الحصري بمثابة منصّة خاصّة للمهنيين المحترفين والمواهب الناشئة في القطاع، للتواصل والتعاون في ما بينهم ودعم اكتشاف المواهب وبناء شبكة علاقات واسعة. وسيُقام هذا العرض في حي دبي للتصميم بمشاركة عدد محدود من المدعوّين، لتزويد المصمّمين بفرصة استعراض مجموعاتهم أمام نخبة مختارة من الجهات الراغبة في الشراء.

وسيضمّ برنامج الجهات الراغبة في الشراء إلى جانب المصمّمين الذين سيقدمون مجموعاتهم على منصّات عرض أسبوع دبي للموضة، نخبة واسعة من المواهب من الإمارات ولبنان ومصر والكويت والمغرب.

وتتخطّى تجارب الموضة حدود منصّات العرض في أسبوع دبي للموضة، لتشمل حفلات العشاء الخاصّة التي تنظمها العلامات المشاركة في الحدث. وسيشهد أسبوع دبي للموضة كذلك حفل عشاء من تنظيم علامة «Luisa Via Roma».

قمة متخصصة بالاستدامة

سيشهد اليوم الأخير من أسبوع دبي للموضة انطلاق النسخة الأولى من قمّة «فاشن فيوتشرز دبي» المتخصصة بالاستدامة في عالم الأزياء التي تستضيفها مجلّة «فوغ بيزنس» بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم.

. 6 فبراير موعد اختتام العروض والفعاليات.