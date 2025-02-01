«أصدقاء اللغة العربية» على منصة التكريم

احتفى مركز أبوظبي للغة العربية، بالطلبة الفائزين بالدورة الرابعة من مسابقة أصدقاء اللغة العربية السنوية المخصصة للطلبة ضمن الفئة العمرية من ثمانية إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها، خلال حفل استضافته أول من أمس، قاعة الحصن في مقر المركز.

وفازت في المسابقة الطالبة الإماراتية مريم المرزوقي، من مجمع زايد التعليمي - دبي، وهي من أصحاب الهمم، والطالبة المصرية مرام محمد حجاج من مدرسة الشامخة - أبوظبي، والطالب السوري إسماعيل عبدالمعين دعاس من مدرسة النهضة - أبوظبي. واستحقّ الفائزون الثلاثة نيل جائزة المسابقة النقدية، وقيمتها 10 آلاف درهم، وذلك بعد أن اجتازت مقاطع الفيديو الخاصة بهم (التي لا تتجاوز دقيقتين) اختبارات لجنة التحكيم، وحقّقت شروط المسابقة المتعلقة بمهارات القراءة الصحيحة، والنطق السليم، وإجادة النبر والتنغيم، وتوافق النص مع لغة الجسد، وصحة الوقفات.

وأكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي، حرص المركز على توفير بيئة مشجعة ومنضبطة تسمح بتحقيق تطلعات الأهالي والآباء في تمكين أبنائهم من امتلاك ناصية اللغة العربية، وإجادة التعبير بواسطتها عن أحلامهم.