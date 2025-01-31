هلال شعبان يزين سماء الوطن العربي قرب كوكبي زحل والزهرة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن هلال شهر شعبان يرصد بعد غروب شمس اليوم الجمعة، حيث ينتقل تدريجيًا نحو بداية الليل، ويظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، ما يتيح فرصة مشاهدته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية في مختلف مناطق الوطن العربي.

وأوضح أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، مما يجعله أكثر وضوحا وارتفاعا في السماء، مشيرا إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيلاحظ تألق الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور خافت، وهو انعكاس لضوء الشمس عن الأرض.

وبين أبو زاهرة أن إضاءة هلال القمر ستزداد تدريجيًا خلال الأيام القادمة، حيث يرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل، نظرا لحركته المستمرة مبتعدا عن موقع غروب الشمس.