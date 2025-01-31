أجواء مفعمة بالأصالة.. ومزاينات الإبل

أجواء مفعمة بالأصالة شهدتها الدورة الـ18 من مهرجان الظفرة، مع موسم مزاينات الإبل، درة المزاينات على مستوى المنطقة، وقد حقق نجاحاً باهراً واستقطب مشاركات واسعة، ليواصل أداء رسالته في تعزيز الوعي بأهمية صون التراث المحلي والخليجي والعربي ونقله للأجيال المقبلة.

وتضمن المهرجان أربع مزاينات للإبل، بدأت محطتها الأولى بـ«مزاينة سويحان»، والثانية «مزاينة رزين»، ثم المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد»، وصولاً إلى المحطة الختامية «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 11 إلى 30 الجاري، وشهد المهرجان 361 شوطاً في مزاينة الإبل ومسابقات المحالب، قدّمت 3460 جائزة، بما في ذلك 355 شوطاً لمزاينة الإبل موزعة على فئات «المجاهيم» و«المحليات» و«المهجنات الأصايل» و«الوضح»، بمجموع جوائز وصل إلى 3400 جائزة، إضافة إلى تخصيص ستة أشواط تقدّم 60 جائزة لمسابقة المحالب «المحليات والمجاهيم»، ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافة إلى تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة لمزاينات الإبل.