مركز محمد بن راشد للفضاء و«الإمارات للآداب»» يحفّزان أصحاب الخيال

بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، مسابقة «جائزة مركز محمد بن راشد للفضاء للقصة القصيرة: أصوات جديدة في الخيال العلمي»، بهدف دعم الجيل الجديد من الكتّاب في أدب الخيال العلمي بدولة الإمارات.

وقال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان سيف النيادي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، على هامش مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025: «يمتلك الخيال العلمي قدرة استثنائية على تجاوز حدود المستحيل، وإلهام البشرية لابتكار عوالم جديدة قد تصبح واقعاً في المستقبل، وتأتي هذه المسابقة لتحفيز شبابنا على استكشاف آفاق الفضاء والعلم، وتمكينهم من صياغة قصص تتحدى المفاهيم التقليدية وتلهم الابتكار»، وأضاف «من خلال الجائزة نطمح إلى أن يكون دور الكتّاب الشباب أكثر من مجرد تخيّل المستقبل، بل أن يصبحوا قوة دافعة تُلهم التقدم الفعلي في مسيرة استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا».

كما حضر المؤتمر المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري، والمؤسِّسة والمستشارة عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مكتبة محمد بن راشد، إيزابيل أبوالهول، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار ELF للنشر، أحلام بلوكي.

وقال المري إن «إلهام الجيل المقبل وإطلاق العنان لمخيلته هما جوهر الابتكار والتقدم، وأساس عملنا في مجال استكشاف الفضاء».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أهمية الخيال العلمي لارتباطه بالعديد من المجالات مثل الهندسة والعلوم، التي بدورها تلهم أجيال المستقبل، مضيفاً: «أتمنى أن نرى من خلال المسابقة قصصاً قصيرة بلغتنا العربية في المنطقة بمجال الخيال العلمي».

وأوضح أن المسابقة تُعد منصة للكتّاب الطموحين، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً، لعرض مواهبهم الإبداعية، وتقديم قصص مكتوبة باللغتين الإنجليزية أو العربية، تراوح بين 1500 و5000 كلمة، على أن ترسل المشاركات قبل 16 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن القصص ستقيّمها لجنة تحكيم متميزة، تضم كاتباً معروفاً في أدب الخيال العلمي، وذلك وفقاً لمعايير الابتكار والإبداع والدقة العلمية وقوة السرد وبناء الشخصيات والجودة الأدبية بشكل عام.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026.

الدكتور سلطان النيادي:

. الخيال العلمي يمتلك قدرة استثنائية على تجاوز حدود المستحيل، وإلهام البشرية.

سالم المري:

. إلهام الجيل المقبل وإطلاق العنان لمخيلته هما جوهر الابتكار والتقدم.