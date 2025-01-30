دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة "بانتظام" تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة مونتريال في كندا، عن أن الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يساعد الأطفال في تحسين أدائهم الدراسي بشكل ملحوظ.

وأشارت الدراسة الكندية إلى أن انخراط الأطفال والمراهقين في ممارسة الرياضة بانتظام، لا سيما من خلال الرياضات الجماعية المنظمة، قد يدفعهم إلى الالتزام بحضور فصولهم المدرسية وتحقيق نتائج أفضل.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن ممارسة رياضات مثل كرة القدم أو الجمباز الفني تنطوي على آثار طويلة المدى على الأداء الدراسي.

وأجرى الباحثون مقارنة بين البيانات الخاصة بالتدريبات البدنية التي تخص 2800 طفل تبلغ أعمارهم 12 عاما وبين أدائهم الأكاديمي في السنوات الأخيرة، واتضح من النتائج أن الفتيان الذين يخرطون في ممارسة الرياضة بانتظام تتزايد احتمالات حصولهم على شهادة إتمام الدراسة الثانوية في سن عشرين عاما بنسبة 15% تقريبا.



نتائج دراسية أعلى

ونوهت النتائج إلى أنه بالنسبة للفتيات اللاتي يمارسن الرياضات المنظمة، فإن نتائجهن الدراسية جاءت أعلى بنسبة 8% بشكل عام مع ممارسة الرياضة، وأعلى بنسبة 23% في حالة ممارستهن رياضة فنية.

وأكدت الدراسة على أن ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب ترتبط بزيادة فرص التخرج بدرجات عالية بالنسبة للفتيان والفتيات.

وأشارت الدراسة إلى أن الرياضة تسمح للأطفال بتنمية مهارات أساسية في مجالات عديدة، مثل القدرة على القيادة والسلوكيات الجماعية والتركيز لفترات طويلة، وهي كلها مهارات يمكن الاستفادة منها في المجال الدراسي.