اليابان: عدد قياسي لـ «انتحار المراهقين».. 527 حالة 

سجلت اليابان عدداً قياسياً من حالات الانتحار بين المراهقين في عام 2024، وقالت وزارة الصحة اليابانية، أمس، إن أحدث البيانات بشأن طلاب المدارس المتوسطة والثانوية (11 عاماً وما فوق) تُظهر 527 حالة انتحار العام الماضي، مقارنة بـ513 حالة في عام 2023.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص من جميع الأعمار الذين ماتوا منتحرين 7.2% إلى 20 ألفاً و268، في تراجع حاد، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 34 ألفاً و427 في 2003. وانخفض أيضاً عدد المنتحرين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بمن فيهم الطلبة، بشكل طفيف إلى 800 حالة في عام 2024، مقارنة بـ810 في عام 2023، وفق أحدث البيانات.

وقال الأمين العام المساعد في مكتب الوزارة، كييتشيرو تاتشيبانا: «نتعامل مع الموضوع بجدية، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة الأطفال، وخلق مجتمع لا يُضطر فيه أحد إلى الانتحار».