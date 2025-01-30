فعاليات دبي في فبراير.. بمذاق مختلف

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة من الفعاليات المميزة التي تستضيفها الإمارة خلال الشهر المقبل، وتتنوّع بين الأنشطة الفنية، مثل مهرجان سكة للفنون والتصميم، والحفلات الموسيقية، بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، إضافة إلى أنشطة وبطولات المشوقة.

ومن أهم الفعاليات التي يمكن للجمهور الاستمتاع بحضورها خلال فبراير المقبل، وسط الطقس الرائع في المدينة، مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي انطلق أمس ويستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، إضافة إلى مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يبدأ غداً ويستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، في حي الشندغة التاريخي.

وفي دبي أوتليت مول، ينطلق، غداً، «معرض تجربة نارورتو ذا غاليري»، الذي يستمر حتى السادس من أبريل المقبل، وتوفر «تجربة ناروتو ذا غاليري» مغامرة مشوقة برفقة واحدة من أهم شخصيات الأنمي المحبوبة، مع عرض مخصص غني بالصور، ومقاطع الفيديو الحماسية، والعروض الفنية الحصرية، التي تحمل توقيع فناني أنمي مشهورين، ويتيح العرض استكشاف عملية تطور الشخصيات، ومشاهد المعارك الملحمية، وعلاقات الصداقة التي بُنيت عليها قصة ناروتو.

فيما يوفر «بريك ذا بلوك» في مدينة إكسبو دبي، بداية من الأول من فبراير المقبل، وجهة مثالية لعشاق الأمسيات التي تتضمن مأكولات شهية، وعروضاً موسيقية حية، وأجواء اجتماعية مميزة، ويقدم المهرجان قائمة من الفنانين الموهوبين، بمن فيهم سيمون جرين (بونبو)، ومنسق الأغاني روزي جولد من جنوب إفريقيا، والمنتج والموسيقي الهولندي جايل.

وفي جميع أنحاء المدينة، تقدم دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة حتى الثاني من فبراير.

ويعود من 14 إلى 16 فبراير، مهرجان «مذاق دبي» مع مجموعة من المطاعم الراقية، وجلسات التذوق، وورش فنون الطهي، والموسيقى الحية في الساحات الخارجية بمدينة دبي للإعلام، كما يوفر لعشاق النكهات الفريدة نماذج الأطباق التي تقدمها مطاعم فاخرة وشهيرة، فضلاً عن الاشتراك في ورش عملية لتعليم الطهي بإشراف طهاة مشهورين.

وتستضيف قرية البوابة، بمركز دبي المالي العالمي، في الفترة من 31 الجاري إلى 22 فبراير المقبل، فعالية جاز أفينيو، في عُطل نهاية الأسبوع، بمشاركة نخبة من أبرز فناني الجاز والبلوز من حول العالم.

وفي مطلع الشهر المقبل، يعود النجم الباكستاني، عاطف أسلم، إلى دبي لتقديم مجموعة من أشهر أغانيه في «كوكا كولا أرينا».

وفي دبي أوبرا، يقدم من الأول إلى الثامن الشهر المقبل عرض سويني تود.

فيما يقدم عرض فكاهي، في 14 فبراير، بـ«كوكا كولا أرينا»، جرعة مضاعفة من الفكاهة مع جاك وايتهول ووالده مايكل.

كما سيحظى جمهور دبي بأمسية مليئة بالضحك مع الممثل والمغني الفلبيني بوه، والممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج التلفزيونية «بوكوانغ»، كما ينضم إليهما تشاد كينيس، الفائز في برنامج لاست ون لافينج الفلبين، في 15 فبراير، بقاعة الشيخ راشد.

وفي «كوكا كولا أرينا» سيعود منسق الأغاني العالمي تييستو من جديد إلى دبي، في 15 فبراير، ليحيي حفلاً يؤدّي خلاله مجموعة من أجمل الأغنيات الشهيرة.

وفي اليوم نفسه، وفي مدينة «إكسبو دبي» يُنظم مهرجان «ميتامون» الموسيقي، الفعالية الفنية والثقافية لموسيقى البوب الآسيوية، للمرة الأولى في دبي، بمشاركة النجم هنري لاو، ترافقه المغنّية لي يونغ جي، ويحضر أيضاً النجم الصاعد ميكاه.

ويستضيف مسرح «بلا بلا دبي» حفلاً لمغنّية البوب والروك الفرنسية - الكندية، مارغو سوفيه غوستلي كيسس، في 16 فبراير.

ويعود مهرجان ريويند فيست دبي 2025، في 22 من الشهر المقبل، إلى مسرح «بلا بلا دبي»، ليأخذ الحضور في رحلة مليئة بمشاعر الحنين مع الفنان توني هادلي، الذي يؤدي مجموعة من أشهر أغانيه الفردية وروائع فرقة سباندو باليه، كما يشارك في المهرجان نجوم عالميون، يترقّبهم محبّو الموسيقى في دبي، مثل ميدج يور وتوم بايلي من فرقة «ذا تومبسون توينز»، وتوندي وذا كريستشن وكاترينا وتوياه وتيفاني وديسكو إنفرنو. وتستضيف الفعالية النابضة بالحيوية والترفيه ذا دكتور من فرقة دكتور أند ذا ميديكس.

وعلى مسرح زعبيل، سيطل المايسترو السوري، إياد الريماوي، ليصطحب جمهور دبي في رحلة حنين عبر شوارع دمشق العتيقة، خلال حفلين في 22 و23 فبراير.

كما سيكون الجمهور على موعد مع الكلاسيكيات، خلال أمسية موسيقية مع فرقة رباعي الوتريات «بالدكان أونسامبل»، التي تقدّم عرضها على مسرح دبي أوبرا، في 23 فبراير.

وتطلّ نجمة الغناء الباكستانية، عروج أفتاب، في 25 فبراير بجميرا زعبيل سراي لتقدم مجموعة من أشهر أغانيها.

وشكّل معرض دبي العالمي للقوارب، منذ انطلاقه قبل أكثر من ثلاثة عقود، واحدة من أهم الفعاليات البحرية بالمنطقة.

ويسلط المعرض في نسخته الجديدة الضوء على اليخوت الفاخرة، وأفضل القوارب التي يبدعها حرفيون مهرة من أنحاء العالم، ويتيح لهم حضور فعالياته المميزة، والاستمتاع بأجوائه الراقية، من 19 إلى 23 فبراير، في «دبي هاربر».

أغنيات كلاسيكية

تحلّ فرقة ذا كورس، في السادس من الشهر المقبل، ضيفة على «كوكا كولا أرينا»، ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأغنيات الكلاسيكية التي ستؤديها الفرقة.

وتستضيف القاعة نفسها، في التاسع من فبراير، حفلاً لفرقة الروك الفلبينية الشهيرة «ريفرمايا».

في 22 و23 فبراير سيطل إياد الريماوي على مسرح زعبيل.

مدينة «إكسبو دبي» ستنظم مهرجان «ميتامون» الموسيقي.