مواهب المستقبل تفوز بجائزة الهاكاثون الإبداعي

فاز فريق من الطلبة من جامعات بارزة في دبي بجائزة الهاكاثون الطلابي الإبداعي لعام 2025، وهو عبارة عن مسابقة طلابية تستمر لمدة 24 ساعة، بهدف تسليط الضوء على ما تتغنى به مواهب دولة الإمارات من إمكانات واعدة في الإبداع.

ونظم الهاكاثون الإبداعي من قبل «دبي لينكس»، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإعلام، للسنة الثالثة على التوالي، خلال 22 و23 الجاري.

وضم الفريق الفائز أشواتي راتوري (كلية «إس إيه إي» الجامعية) وآريا باركر (جامعة مردوخ دبي) وآستا كوروب (جامعة مردوخ دبي) ونامي أروجو (جامعة ميدلسكس دبي) ورهف عبيدات (جامعة هيريوت وات دبي). وأكد النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، أن مستقبل قطاع الإبداع يرتكز بشكل أساسي على دعم وتمكين طلبة اليوم.

وقال: «يعد الهاكاثون الطلابي الإبداعي فرصة مبتكرة لبناء وتوطيد العلاقات مع الجهات الفاعلة في القطاع، بهدف دعم وتمكين المواهب الإبداعية تماشياً مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».