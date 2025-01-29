دبي تبدأ اليوم فصلاً إبداعياً جديداً مع «طيران الإمارات للآداب»

يبدأ اليوم فصل جديد من احتفالات دبي بالقصص والإبداع بشتى ألوانه، مع مجموعة استثنائية من الفعاليات واللقاءات مع أسماء لامعة، خلال أكبر دورات مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستحتفي بمرور 17 عاماً على انطلاق نسخته الأولى في 2009.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، أحلام بلوكي، أن «المهرجان منذ انطلاقته نجح في جمع محبي الأدب في الإمارات بأفضل المواهب الأدبية في العالم، ليغدو اليوم أبرز مهرجان للآداب في الشرق الأوسط، وواحداً من أفضل خمسة مهرجانات في العالم، فضلاً عن كونه أحد أهم الفعاليات الأدبية في الإمارات».

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «تستضيف هذه الدورة، التي تُقام من 29 الجاري إلى الثالث من فبراير المقبل، أكثر من 200 فعالية تشمل نقاشات وحوارات ملهمة بين الكتّاب وجلسات وورشاً وفقرات تفاعلية وعروض أداء وجلسات توقيع كتب وغيرها، فيما يستضيف المهرجان نخبة من أبرز المواهب الفكرية والثقافية العالمية من مختلف الجنسيات، إذ تشمل قائمة الضيوف كتّاباً وشعراء حائزين العديد من الجوائز، إضافة إلى فنانين وموسيقيين، ومخرجي أفلام وشخصيات فنية متنوعة ومشهورة، ستثري منصة الحوار بين المفكرين والأدباء من حول العالم، ما يسهم في مناقشة قضايا مُلهمة للأجيال المقبلة».

مبادرات مهمة

وحول أهم المبادرات التي سيطلقها مهرجان طيران الإمارات للآداب لأول مرة هذا العام، أوضحت أحلام بلوكي: «سيكون بانتظار الجمهور فعاليات وجلسات حوارية وتفاعلية وورش بالجملة في دورة هذا العام التي تناسب كل فئات الزوار، بحضور أبرز القامات الفكرية والثقافية والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكما تعوّدنا في دورات السنوات الماضية، يحرص فريق المهرجان على تقديم الفعاليات المفضلة للجمهور، مثل برنامج (بعد النهار في ليل) لمحبي الاستمتاع بأمسيات الحدث، ويشمل مجموعة من العروض والأفلام والموسيقى والأنشطة المميزة، وكذلك فعالية (رشفة عبر الزمن)، التي سيقدمها ماجد الأهدل مؤلف كتاب (ديوان القهوة)».

وتابعت: «أما عشاق شخصيات رسوم المانغا اليابانية فلديهم موعد مع ورشة للفنانة الإماراتية أسماء الرميثي، وسيقدم الشيف الفرنسي - الفلسطيني فادي قطان مأدبة فلسطينية تحتفي بأحدث إصداراته (بيت لحم)».

ونوهت بفعالية «أبيات من أعماق الصحراء» التي تعد روح المهرجان، وتطل كليلة ممتعة مفعمة بالشعر والقوافي والقصص وسط رمال الصحراء الذهبية وتحت ضوء القمر، إلى جانب «إفطار روّاد الأعمال»، الذي سيتناول موضوع «المرأة في القيادة»، و«برنامج العائلة» الذي يجمع بعض أفضل رواة القصص والرسامين من الإمارات وخارجها في عطلة نهاية أسبوع مثالية لعشاق الكتب الصغار.

عرس ثقافي

وعن التجارب العالمية خلال هذا العرس الثقافي وأهم الأسماء العالمية التي يستقطبها في شتى مجالات الفكر والثقافة، أكملت أحلام بلوكي: «لطالما تميز مهرجان طيران الإمارات للآداب بما يقدمه من تجارب مميزة وثرية تجمع بين الأدب والثقافة والفنون في تنوع يثري المشهد الثقافي ويمدّ جسور التواصل بين الحضارات، وسيكون حضور نسخة هذا العام على موعد مع كوكبة من نخبة الكتّاب والمفكرين والفنانين العالميين، من بينهم المؤلف الذي يعد من بين الأكثر مبيعاً عالمياً، أبراهام فيرجيز، والصحافية الحائزة جائزة (إيمي) هالة جوراني، والكاتب والرسام الشهير لسلسلة (مذكرات طالب) جيف كيني، والكاتب والسيناريست متعدد المواهب دانيال هاندلر، وتشيجوزي أوبيوما، المرشح لجائزة بوكر، إضافة إلى الكاتب الموسوعي والرحالة الدكتور محمد المنسي قنديل، والروائي والباحث عبدالإله بن عرفة، والحائز جائزة (نوابغ العرب) واسيني الأعرج، والكاتب والشاعر الإماراتي خالد البدور، وغيرهم الكثير».

كما تستضيف هذه الدورة أكثر من 20 من أبرز مديري الفعاليات الثقافية من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العالمية للمهرجانات الأدبية، المخصص لمناقشة تأثير المهرجانات والتحديات التي تواجهها، وتقديم مقترحات للتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات الأدبية.

سرد القصص

وحول السرد وألق القصص في عصر طغت فيه حكايات منصات التواصل الاجتماعي الموجزة، قالت أحلام بلوكي: «أعتقد أن سحر السرد الأدبي والقصصي له مكانته الخاصة في عالم الثقافة وبين الناس والشعوب، وإن طغت فيه حكايا (السوشيال ميديا) الموجزة، فالقصص أكثر انتشاراً من أي وقت مضى باعتبارها عنصراً ثقافياً وأدبياً وتاريخياً مهماً، استطاعت من خلاله الشعوب أن تبني جسوراً في ما بينها وتشق طرق التواصل وتتبادل التاريخ والفكر والأدب وكذلك الفن»، مضيفة: «كما أنه من خلال قوة الكلمات ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت القصص أكثر قدرة على تجاوز الحدود ولمس القلوب والعواطف وإنارة العقول، فالعالم مليء بفرص التواصل الإنساني التي تسهم في تقدم الدول وازدهارها وتحقيق إنجازات عظيمة وبناء السلم والسلام، وبهذا يصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب أكثر من مجرد مهرجان للكتب والكتّاب، بل مساحة ملموسة تبث الحياة في القصص وتجمع الناس على محبة وتقدير الكلمة المكتوبة والمنطوقة، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً».

مؤسسات رائدة

بخصوص الشراكات الثقافية الجديدة، التي عقدها مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام، اعتبرت أحلام بلوكي أن أساس نجاح مهرجان بهذا الحجم يعود إلى دعم الرعاة والشركاء والجمهور، لاسيما دعم مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، والراعي الرسمي «طيران الإمارات»، والشريك المؤسس هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية مع «دبي للثقافة» التي تتولى هذا العام رعاية محور «بالإماراتي»، الذي يتيح للكتّاب الإماراتيين والعالميين فرصة اللقاء على مسرح المهرجان.

وكشفت أن الجمهور سيلتقي نخبة من المبدعين الإماراتيين، منهم الشاعر عادل خزام، والدكتورة نورة الكربي، والفنانة أسماء الرميثي، والشاعر علي الشعالي، والكاتبة صالحة غابش، والكاتب والمدرب حمدان العامري، والكاتبة نادية النجار، والمخرجة نهلة الفهد، وغيرهم الكثير.

محطات مضيئة

عن التزام مهرجان طيران الإمارات للآداب الراسخ بتشكيل مشهد يستجيب لتطلعات الجمهور على مدار السنوات الماضية، أكدت أحلام بلوكي لـ«الإمارات اليوم» أن الحدث استضاف حتى اليوم أكثر من 2000 كاتب وكاتبة من أكثر من 100 دولة، ما منح الجمهور والزوار فرصاً فريدة لمقابلة شخصيات مبدعة وروّاد أعمال مميزين في الساحة الثقافية والأدبية، كما استطاع المهرجان الوصول إلى أكثر من 380 ألف شخص، سواء في مقر المهرجان، أو عبر البث المباشر، في مؤشر واضح وملموس إلى نجاح المهرجان ودعم مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة، للمشهد الأدبي والمنصة الثقافية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، وإتاحة الفرصة لكل من يتطلع إلى الانضمام والمشاركة في فعالياته.

أحلام بلوكي:

. الفعاليات تجمع الناس على محبة وتقدير الكلمة المكتوبة والمنطوقة، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً.

. لطالما تميّز «طيران الإمارات للآداب» بما يقدمه من تجارب ثرية وأسماء عالمية.

. 200 فعالية تشمل نقاشات وحوارات ملهمة خلال الدورة الـ17 للمهرجان.