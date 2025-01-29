«قصائدُ.. هنّ».. بوح 4 شاعرات في مكتبة محمد بن راشد

تحت عنوان «قصائدُ.. هنّ»، ووسط حضور كبير، نظّمت مكتبة محمد بن راشد في دبي، أول من أمس، أمسية شعرية جمعت أربعة أصوات نسائية معاصرة من العالم العربي، وهن: الإماراتية أمل السهلاوي، والسودانية روضة الحاج، والتونسية أماني الزعيبي، والسورية قمر الجاسم.

ومن خلال التأملات الوجدانية، استهلت أمل السهلاوي الأمسية، وقدمت مجموعة من القصائد التي تتغنى بالحب وتجسّد الألم والصبر، مقدمة نظرتها الفلسفية حول الصراعات الداخلية والمشاعر والقضايا الإنسانية المعقدة بلغة مكثفة.

فيما دمجت أماني الزعيبي في قصائدها بين الرمزية واللغة الشعرية المفعمة بالحياة، وأظهرت اهتمامها بالعلاقة بين الأنثى والطبيعة، مستحضرة الأرض كياناً حياً يتحدث ويطرح تساؤلات وجودية.

أما قمر الجاسم فعبّرت عن مشاعرها تجاه الهوية العربية ووجدان الأمة، واتسمت لغتها بالعمق الوجداني والتأمل في العلاقات الإنسانية والهموم الشعرية، لتتابع روضة الحاج استحضار الوطن والهوية بتقديمها قصيدة خاصة عن السودان، معتمدة على الأسلوب الذي يجمع بين البساطة والتكثيف، وطرحت العديد من المشاعر، ومنها الوطن والفقد والهوية الأنثوية، إذ سلّطت الضوء على معاناة النساء، وعكست الصراع بين الصورة الاجتماعية للمرأة وما تحتويه ذاتها من مشاعر دفينة.

وقالت روضة الحاج لـ«الإمارات اليوم»: «تُعدّ هذه الأمسية مختلفة وجديدة إلى حد كبير، وسعيدة بأن تكون الأمسية خالصة للنساء، ورغم مشاركتي شاعرةً، فإني سأتحول جزئياً إلى جمهور، لأنني أريد أن أستمع وأستمتع بما تقرأه النساء، وأتمنى أن تنظم أمسيات شعرية مشابهة، لأن الأصوات النسائية الشعرية ذات تجارب تستحق أن تُسمع».

وأضافت روضة: «ينبغي أن تكون للأصوات الشعرية النسائية خصوصية، وقد مرت سنوات ونحن نقرأ لشاعرات يكتبن بضمير المذكر، لأن المطبوع في الذاكرة الإبداعية للمرأة هو ما تقرأه في الشعر، سواء في الفصول الدراسية أو القراءات الخاصة، فهي تقرأ لشعراء رجال، ونادراً ما نقرأ نصاً لشاعرة في المقررات الدراسية، التي لها خصوصية، إذ إنها تبني الوجدان وتوقظ الميل الأدبي والإبداعي، وعندما يكون كل ما يدخل إلى العقل قصائد رجالية ستكتب بهذا الضمير، إلا إذا قررت الشاعرة أن تكتب بوعي نفسها».

صرح كبير

من جهتها، أكدت قمر الجاسم أن وجودها في مكتبة محمد بن راشد، هذا الصرح الثقافي العظيم، يُحمّلها المسؤولية، إذ تشعر وكأن كتب العظماء في المكتبة ستسمع شعرها، مضيفة أن وجودها مع نساء في أمسية واحدة، يبرهن على دعم الشاعرات لبعضهن.

ورأت أن هناك عبئاً على الشاعرة، فعليها أن تقرأ كل ما يخص المرأة، همومها وحروبها التي تعيشها والآمال التي ماتت، لذا تحضر في شعرها المرأة التي انتظرت حبيبها وعاد شهيداً.

أما أماني الزعيبي فعبّرت عن سعادتها بوجودها في أمسية تجمع عدداً من أجمل الأصوات الشعرية في العالم العربي، بين جنبات مكتبة محمد بن راشد المتميّزة بالكتب القيّمة العابقة بالحضارة والجمال والدرر. وأضافت: «الأمسية مشاركة للجمال، وأن تنشد المرأة العربية وتعبر عن ذاتها، هو إنجاز»، لافتة إلى أنه تاريخياً الشاعرات قلة في العالم العربي مقارنة بالشعراء الرجال.

وأشارت إلى أنها لا تعبّر من خلال الشعر عن المرأة فحسب، بل عن الإنسان كقيمة، واصفة المكتبة بأنها تشكل إضافة إلى الأدب والشعر والفن، ومؤسسة ترسّخ أصوات الشعراء.

مقطوعة خاصة

وشهدت أمسية «قصائدُ.. هنّ» حضوراً كبيراً لنقاد وشعراء وأكاديميين ومثقفين، تفاعلوا مع القصائد وأنغام الموسيقى التي عُزِفت، وقدموا تعليقات أثرت الأمسية وأضفت طابعاً استثنائياً عليها. وخلال الأمسية، أهدى المؤلف الموسيقي وسيم جلول مكتبة محمد بن راشد مقطوعة موسيقية ألّفها خصيصاً لهذا الصرح، وقدمها على آلة الكمان، إذ استوحى عنوانها «المنارة» من شعار المكتبة «نحن نبني منارة للمعرفة والثقافة والإبداع»، ما أضفى جواً من الرقي الإبداعي على الأمسية.

تحفيز الشغف

تسعى مكتبة محمد بن راشد، منذ تأسيسها، إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين الأفراد، خصوصاً فئة الشباب، وتعزيز الواقع الأدبي، ودعم اللغة العربية، وفنون الشعر، من خلال تنظيم أمسيات أدبية وشعرية تعزز التواصل الثقافي بين مختلف الأفراد والمجتمعات، وورش عمل تستقطب المواهب والكتّاب المهتمّين بتطوير أدواتهم الإبداعية.

روضة الحاج:

. الأصوات النسائية الشعرية ذات تجارب تستحق أن تُسمع.

قمر الجاسم:

. حين قرأتُ قصائدي في المكتبة شعرتُ وكأن كتب العظماء تسمعني.

أماني الزعيبي:

. لا أُعبّر من خلال شعري عن المرأة فحسب، بل عن الإنسان كقيمة.