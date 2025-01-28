قبل «إكسبو 2025».. أوساكا تحظر التدخين في الشوارع

فرضت مدينة أوساكا اليابانية، أمس، حظراً على التدخين في الشوارع العامة كجزء من الجهود المبذولة، لتصبح أكثر ملاءمة للزوار قبل معرض إكسبو الدولي هذا العام.

وتشارك نحو 160 دولة ومنطقة في «إكسبو 2025»، أحدث نسخة من الحدث الذي يُقام كل خمس سنوات في مواقع عالمية مختلفة.

وقال رئيس بلدية المدينة، هيديوكي يوكوياما، في أوائل الشهر الجاري: «يبدأ معرض إكسبو الدولي في أبريل، ونريد الترحيب بكثيرين من مختلف أنحاء العالم، لذلك نريد أن نجعل أوساكا مدينة يشعر فيها الناس بالأمان مع شوارع خالية من التدخين»، وتحظر القواعد المحلية بالفعل التدخين أثناء المشي في معظم الأماكن باليابان، لكن معارضة بعض المشرعين حالت دون اعتماد قوانين صارمة على المستوى الوطني، وبدءاً من أبريل المقبل ستحظر منطقة أوساكا الواسعة التدخين في المطاعم التي تحتوي على مناطق جلوس تتخطى مساحتها 30 متراً مربعاً.