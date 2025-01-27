ماهي موانع استخدام العدسات اللاصقة؟

أصبحت العدسات اللاصقة وسيلة شائعة وفعالة لتصحيح الرؤية، حيث يفضلها الكثيرون بدلا من النظارات. ولكنها ليست مناسبة للجميع بسبب موانع معينة.

ووفقا لأخصائية طب وجراحة العيون، الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا، أحد موانع الاستعمال الرئيسية هو التهابات العيون، بما فيها التهاب الملتحمة، والتهاب القرنية، والتهاب الجفن. لذلك لا ينبغي ارتداء العدسات اللاصقة إلا بعد علاج الالتهاب.

وتقول: "يجب أخذ السمات التشريحية للعين في الاعتبار أيضا. مثل تدلي الجفن، والحول الذي يزيد عن 15 درجة، وشكل القرنية، وكذلك انتفاخ العدسة. كما أن من موانع استخدام العدسات اللاصقة الإصابة بأمراض القرنية، مثل القرنية المخروطية ومشكلات في تعصيب القرنية".

اضطراب إنتاج الدموع

وبالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من اضطراب إنتاج الدموع، مثل متلازمة جفاف العين الشديد، وزيادة إفراز الدموع، وخلل في وظائف غدة ميبوميوس (غدة الجفن) باستخدامها. كما يمنع مرضى داء السكري، والربو، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية، والاضطرابات النفسية من وضعها.

وتقول: "يوصى بالامتناع عن استخدام العدسات أثناء الإصابة بنزلات البرد، مثل التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة والإنفلونزا، وكذلك أثناء تفاقم عدوى الهربس والتهاب الجيوب الأنفية الحاد. ويشمل ذلك أيضا الحساسية الموسمية وتناول بعض الأدوية، مثل مدرات البول أو الستيرويدات أو مزيلات الاحتقان لأن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تفاقم جفاف العين وتدهور حالة القرنية".

ووفقا لها، يجب عند اختيار طريقة تصحيح الرؤية بالعدسات اللاصقة، مراعاة السمات البنيوية للعين والمضاعفات المحتملة.